《錦繡芳華》4大賣點「楊紫激吻打破尺度」同場加映5部必睇華語劇

近年來小說改編劇大行其道，在日、韓、台、泰劇都掀起人氣小說IP改編熱潮。單是2025年上半年的話題改編陸劇，就有《難哄》、《折腰》、《掌心》和《國色芳華》等等。當中《國色芳華》連續奪得多個排行榜收視冠軍，成績亮麗。續作《錦繡芳華》更是少數與前作同年播出的二部曲劇集。楊紫、李現組成的「芳名遠揚CP」再續前緣，超甜互動刷新古裝劇尺度，其中一幕二人赤裸共浴激吻的戲碼更登上熱搜。《錦繡芳華》在內地首播短短3小時已登上網絡劇實時熱度榜榜首，到底這部年度口碑劇有何魅力？



《錦繡芳華》賣點1：承前啟後 CP戲假情真？

《錦繡芳華》作為《國色芳華》的續作，何惟芳（楊紫飾）與蔣長揚（李現飾）這對假夫妻將名正言順的「曬恩愛」。除了李現、楊紫等原班人物回歸之外，亦有不少新角色加入。當舊角新情遇上新角舊恨，相互交織，不單承接了前作的細膩情感，更是推向巔峰，眾人命運將會何去何從？

《錦繡芳華》連續奪得多個排行榜收視冠軍，成績亮麗。（Now TV／Viu提供）

【圖輯】點圖放大看更多《錦繡芳華》劇照👇👇👇

+ 11

《錦繡芳華》賣點2：從大女主劇到女性群像劇

《國色芳華》以商賈之女何惟芳的大女主設定為核心，講述女子都有能力可以在商場闖出一片天。到了續作《錦繡芳華》，何惟芳從商界女強人變成為民請命的實業家，創辦「悟庸堂」救助貧民之餘，亦主動參與救國事務，加深劇中「大女主精神」的刻畫。《錦繡芳華》不單是一部大女主劇，何惟芳身邊的侍女小春（呂耕春）（孫美林飾）、敵對的縣主李幼貞（張雅欽飾）等角色都是社會上的女性縮影，呈現出一幅女性群像，聚焦不同女性的自我覺醒與獨立精神。

《錦繡芳華》賣點3：魏哲鳴演反派有驚喜

何惟芳的前夫劉暢（魏哲鳴飾）出身官宦，表面英俊溫文，實則陰險殘忍，為求達到目的不擇手段，離異後對何惟芳後因愛生恨，在續作《錦繡芳華》更是愈來愈奸，成為全劇最具爭議的角色。被譽為甜寵劇專用戶的魏哲鳴，一撇過往陽光男孩的形象，大飆黑化演技，一幕要讓何惟芳親眼目睹愛人死亡，看得一眾「芳名遠揚CP」粉咬牙切齒。不少網友都大讚魏哲鳴的反派演技，將劉暢「渣男」本色演繹得入木三分。

【圖輯】點圖放大看更多《國色芳華》劇照👇👇👇

+ 26

《錦繡芳華》賣點4：楊紫李現裸身激吻破尺度

劇中李現與楊紫確認彼此愛意後，劇情迅速進入高甜模式，從天台輕啄、額頭吻到嘴角吻，親吻場面一波接一波，甚至有一集錫足5次，高甜撒糖不手軟。尤其是兩人裸身共浴激吻的戲碼，更是掀起熱搜，李現邀楊紫一同入浴，浴池中的裸吻畫面突破了古裝劇的尺度，讓劇迷們大呼過癮，紛紛稱這是楊紫20年來最大尺度的作品！

【相關圖輯】暑期檔必睇8部陸劇推薦：桃花映江山/錦繡芳華/驕陽似我/書卷一夢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

同場加映：推介5部近期必睇華語劇

推介1：《懸鏡》｜Now 華劇台自選服務｜共18集

一句點評：影帝任達華再次化身正義刑警，港產元素融合懸疑陸劇，既熟悉又新鮮。



簡介：一宗下水道兇案，令刑警隊長徐驍（朱雨辰飾）與資深刑警林國強（任達華飾）相遇。二人查案手法風格迥異，但同樣以追求真相和正義為目標，逐漸拉近分歧，結成亦師亦友的老少搭檔，最終能否將兇手緝拿歸案？

【圖輯】點圖放大看更多《懸鏡》劇照👇👇👇

+ 17

推介2：《親密之海》｜Now 華劇台自選服務｜共7集

一句點評：金馬影帝吳慷仁繼《破浪男女》後再挑戰大尺度激情戲碼，將情與慾赤裸裸地呈現眼前。



簡介：2003 年，陳漢榮（吳慷仁飾）在校園邂逅「初戀」李憲宏（李銘順飾）。十年過去，陳漢榮對一直守候李憲宏，惟李憲宏依舊風流，並與公司總經理曉雯（于子育飾）發展婚外情。李憲宏新歡林莉蓮（瑞瑪席丹飾）表面光鮮亮麗，內心卻始終孤寂，親密關係裡若即若離，彷彿整個年輕世代的縮影。

【圖輯】點圖放大看更多《親密之海》劇照👇👇👇

+ 13

推介3：《臨江仙》｜Viu自選服務｜共32集

一句點評：《墨雨雲間》製作人于正親自操刀、白鹿仙俠劇的告別作。



簡介：四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）本是同源共生的一對仙情侶，卻因誤會反目成仇，經過決裂、喪子、被虐殺後，二人在愛恨中苦苦掙扎，卻發現自己早已捲入了另一場更大的陰謀。大難臨頭，兩人放下個人恩怨，並肩作戰，共同拯救蒼生。

【圖輯】點圖放大看更多《臨江仙》劇照👇👇👇

+ 15

推介4：《以美之名》｜Now 華劇台自選服務｜共24集

一句點評：賈靜雯、姚晨雙女主強強聯手，打破傳統醫療劇框架，重新定義「美」的標準。



簡介：師出同門的整形外科醫生喬楊（姚晨飾）和周靜雯（賈靜雯飾）是多年冤家，在各自最潦倒的時刻迎來宿命般重逢。同為整形醫院的王牌醫生，二人帶領各自團隊，展開關於美、關於女性職場、關於醫者仁心的激烈探討與衝撞。直到更大的敵人出現，兩人克服對彼此的偏見聯手，與極度危險的黑醫美勢力對抗，找回屬於醫生的高光、亦成就更美的自己。

【圖輯】點圖放大看更多《以美之名》劇照👇👇👇

+ 11

推介5：《折腰》｜Viu自選服務｜共36集

一句點評：宋祖兒真摰演繹，道出「君為我折腰，我亦為君傾倒」的真諦。



簡介：小喬（宋祖兒飾）祖父曾因陣前撤兵致魏氏祖孫被害，兩族結下血海深仇。多年後，當年倖存的魏劭率（劉宇寧飾）軍劍指焉州，表面為復仇，卻是為了重修永寧渠。小喬看出所圖，替嫁聯姻欲解焉州危機。 婚後兩人各懷目的相互試探，但共同歷經多番危機後，彼此漸識本心，打破世仇隔閡互通心意，最後排除萬難，為天下蒼生謀取安寧，終成眷屬，攜手餘生。

【圖輯】點圖放大看更多《折腰》劇照👇👇👇

+ 13

【本文獲「Now TV」授權轉載。】