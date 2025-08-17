圈中「百合天花板」赴陸被禁拖手硬拆CP　女神事後一舉動獲讚霸氣

「百合天花板」LingOrm，因2024年的GL百合劇《我們的秘密》爆紅，首度赴台就吸引千位粉絲當時擠爆桃園機場。人氣超高的LingLing和Orm，16日受中國社群平台邀請，參加在曼谷舉辦的微博文化交流之夜。但明明是CP的兩人，不但官方座位沒有安排在一起，牽手時還一度被工作人員比「X」禁止。



LingLing和Orm於16日受邀參加由中國社群平台「微博」，在曼谷舉辦的文化交流之夜，然而現場卻傳出令人震驚的「拆CP」插曲。作為高人氣螢幕情侶，LingOrm的座位竟遭主辦單位拆開，雖然是隔壁，卻還是隔了梳化扶手，明明是以甜蜜CP形象深植人心的明星，卻得被迫分離整晚。

「百合天花板」LingOrm，因2024年的GL百合劇《我們的秘密》爆紅。（fb@LingOrm）

【圖輯】點圖放大看更多LingOrm照片👇👇👇

+ 23

此外，當LingLing和Orm一同出現在紅毯，退場時自然的牽手互動時，現場工作人員竟比出「X」手勢，明確制止她們的親密舉動，Orm也因此停了下來，拉了LingLing的手提醒。

Orm看到工作人員比X，一度拉了LingLing的手，但LingLing只是看了對方一眼，沒有理會。（截圖）

不過LingLing只是看了對方一眼，依然牽著Orm離開。這一幕被不少眼利粉絲捕捉並迅速傳開，引發網路社群譁然，大批粉絲紛紛為偶像抱不平。而LingLing事後在場內也特地與男星film換了位置，不顧官方座位安排，開心地和Orm坐在同一張梳化上，讓粉絲直喊超甜，更大讚LingLing：

「超霸氣！」



【同場加映】12位藝人敢愛敢認做自己 公開「出櫃」為同性戀者發聲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】