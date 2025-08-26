26歲男神27分鐘吵架錄音外流 疑暗交10年女友「被批扮單身圈錢」
撰文：ETtoday
出版：更新：
26歲大陸男星王鶴棣昨日晚間遭網友爆出與女子吵架的錄音檔，全程長達27分鐘，爆料者聲稱該位女子就是神祕女友，更因此遭批評隱瞞戀情「立單身人設圈錢」。他的工作室於26日凌晨發聲明，強調網傳內容為不實信息，並指出私自錄音、傳播他人私人對話的行為已涉嫌侵犯私隱權。
爆料網友「雯憶女青Yuki」自稱是王鶴棣的「女友粉」，在新疆酒店的走廊蹲守時，錄到王鶴棣與女友吵架，影片長達27分鐘。錄音音檔依稀聽見一男一女吵架語氣激動，內容涉及「發工資」、「工作溝通」等對話，且音檔出現女方提及「和你在一起十年」等語句，同時有第三人「皮皮」在現場進行調解，提到「感情的事需要磨合」等勸架內容。
【圖輯】點圖放大看更多王鶴棣照片👇👇👇
+16
針對此事，王鹤棣工作室於26日凌晨發布嚴正聲明，強調整個事件已經交給司法處理，強調非法錄製拍攝、洩漏或售賣他人資訊的行為屬於嚴重違法，請大家切勿輕信，傳播不實消息。工作室向相關人士提出警告，要求停止一切侵權行為，同時指出堅決抵制跟蹤、窺探、騷擾等一切「私生」行為，同時保留追究法律責任的權利。
爆料者偷拍行為引發陸網質疑，在王鶴棣工作室發表嚴正聲明前，爆料者曾發文：「是不是造謠，是不是偷錄！我就問酒店樓道（酒店走廊）是算了房費公攤還是咋地，不能占樓道錄音，聲音大到樓道都能錄成這程度，還有說ss（私生）的設備破手機？」這起錄音曝光事件火速在陸網引發討論，不少網友質疑錄音檔的真實性，更有法律博主指出，未經當事人同意錄音並傳播，需承擔民事責任。
38歲男星因嫖妓消失3年半 4月復出後瘋傳「被索償4990萬人民幣」娛圈瘋傳46歲男星涉嫌家暴「他」承認是醜聞主角 妻子表明不追究42歲男星新戲搵同性洩慾畫面尺度大 網民睇完激讚：演技太炸裂55歲男星被發現車內身亡 上月醉駕被捕 1994年出道獲封最強綠葉38歲男星代表作被控侵權「不能再唱這首歌」兩個歌手意外受牽連43歲復出男星目睹的士撞車 見義勇為「親自出手救人」畫面曝光
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】