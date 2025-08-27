邵雨薇無懼影視寒冬逆市勁吸11個代言　B Cup拍內衣廣告備受關注

35歲邵雨薇和42歲金馬影帝男友吳慷仁穩交5年多，這幾年不只一次傳秘婚均遭否認，連邵媽媽都曾致電抗議「啊妳都沒有講》。台灣正陷影視寒冬，邵雨薇的確有幾部庫存作品，但她2025年至今已接下11個代言，千萬台幣酬勞入袋，其中又以平易近人的B罩杯拍攝內衣廣告討論度最高。



邵雨薇近日被CTWANT目擊，跟吳慷仁零遮掩，一身休閒打扮找晚餐吃，互動就像老夫老妻。其實兩人2017年合作偶像劇《極品絕配》假戲真做，但之後分手，至少1年以後才復合，2020年公開認愛，算起來交往5到6年，尚未熬過7年之癢。

35歲邵雨薇和42歲金馬影帝男友吳慷仁穩交5年多。（IG@1989ivyshao）

邵雨薇目前仍住在自家房子，據了解尚未搬進吳慷仁新家同居，吳最近在台灣拍戲，邵雨薇今年上半年接演2部影集、1部電影，目前也是休息狀態，也因此在戀情穩定情況下公開出遊，沒有偽裝十分自在。

雖然手上還有《人浮於愛》、《來！金來號》等庫存作品，邵雨薇靠廣告代言累積財富，今年除了內衣之外，還接了廚具、清潔用品、隱形眼鏡、襪子等代言。

吳慷仁曾憑《富都青年》獲封金馬影帝。（節目截圖）

