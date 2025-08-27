邵雨薇無懼影視寒冬逆市勁吸11個代言 B Cup拍內衣廣告備受關注
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
35歲邵雨薇和42歲金馬影帝男友吳慷仁穩交5年多，這幾年不只一次傳秘婚均遭否認，連邵媽媽都曾致電抗議「啊妳都沒有講》。台灣正陷影視寒冬，邵雨薇的確有幾部庫存作品，但她2025年至今已接下11個代言，千萬台幣酬勞入袋，其中又以平易近人的B罩杯拍攝內衣廣告討論度最高。
邵雨薇近日被CTWANT目擊，跟吳慷仁零遮掩，一身休閒打扮找晚餐吃，互動就像老夫老妻。其實兩人2017年合作偶像劇《極品絕配》假戲真做，但之後分手，至少1年以後才復合，2020年公開認愛，算起來交往5到6年，尚未熬過7年之癢。
【圖輯】點圖放大看更多邵雨薇照片👇👇👇
+18
邵雨薇目前仍住在自家房子，據了解尚未搬進吳慷仁新家同居，吳最近在台灣拍戲，邵雨薇今年上半年接演2部影集、1部電影，目前也是休息狀態，也因此在戀情穩定情況下公開出遊，沒有偽裝十分自在。
雖然手上還有《人浮於愛》、《來！金來號》等庫存作品，邵雨薇靠廣告代言累積財富，今年除了內衣之外，還接了廚具、清潔用品、隱形眼鏡、襪子等代言。
【圖輯】點圖放大看更多吳慷仁新劇《親密之海》劇照👇👇👇
+17
拍戲突流鼻血不止！女星就醫驚見鼻腔兩道劃痕 年底動刀治鼻息肉大學生女星結婚三年終懷孕 造人成功卻悲喜交集：明天是媽媽忌日女星探訪王祖賢疑走光！網民封「三個女神」合體 敏感位置成焦點40歲女星爆離婚 五年情斷但再見亦是朋友：各自安好也是一種幸福女星遇詐騙「自拍露點裸照傳給對方」 揭上當經過 醒覺時已太遲
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】