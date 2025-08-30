隋棠增肌減脂有成曬驚人翹臀！老公Tony「七夕情話」實用不浪漫

昨天（29日）七夕，隋棠分享老公Tony越洋訊息：「我剛手機封面跳出去年瘦瘦的妳，哇喔，跟現在真的很不一樣。」她大笑問他「還喜歡健壯的我嗎」，Tony回說「重點不是我喜不喜歡，是這是妳想要的就好」。



原來隋棠近期增肌減脂有成，不但曬得黝黑，還重了8公斤，她透露連家裡的短裙都塞不進去，只能穿鬆緊帶的裙子。

隋棠（IG@suitangtang）

七夕情人節，Tony從美國打電話來，結束前又突然叫住她，原以為終於記得這天什麼日子，結果竟是建議她去找YT上健身網紅的影片練習，連級數都指定了，提醒好好照顧心肺，當然不忘一句「Love You」。

隋棠（IG@suitangtang）

都已經老夫老妻，隋棠還是忍不住形容老公「摩羯式情話」，一切實用至上，而她也分享自己試做level4之後「慘烈」照片，說這是「汗流浹背的健康七夕」。

