58歲王祖賢健身被捕獲　零P圖狀態震撼網民：似40歲

現年58歲的王祖賢，是90年代香港影壇「四大花旦」，憑電影《倩女幽魂》的「聶小倩」紅遍兩岸三地。自2004年，她就息影移居加拿大溫哥華多年，雖然鮮有公開露面，但一舉一動依然是外界焦點。近日，有網民在小紅書發文，表示在健身房巧遇這位一代女神，王祖賢極佳狀態旋即引起網上熱議，不少網民大讚她保養得宜，完全看不出真實年齡。

該名網民在溫哥華一間健身房偶遇王祖賢，從照片可見，王祖賢身穿一身寬鬆的黑色運動衫及運動褲，戴上口罩和眼鏡，打扮相當低調。雖然衣著樸素，但其一頭濃密黝黑的招牌長髮，以及高䠷的身形，在人群中依然十分亮眼，星味十足。相中她正專注地觀察健身室內的器材，似乎在研究如何使用，顯得相當認真。不少網民紛紛留言大讚王祖賢的凍齡狀態。「這狀態說是40歲我也信」、「頭髮濃密，皮膚看起來也很好」、「女神氣質依舊」、「身高和儀態太出眾了」。近年潛心修佛的她，生活非常愜意，早前更在溫哥華開設艾灸館，不時被粉絲捕獲，每次現身其絕佳狀態都成為話題，足證女神魅力不減當年。

王祖賢擁有173厘米的高挑身材。（Facebook圖片）

王祖賢的打籃球的照片日前出土。（Facebook圖片）

重溫王祖賢全盛時期靚相：

後來在機緣巧合下王祖賢被星探發掘，開始拍攝人生中第一支廣告片，隨後進入專業的藝術表演學校進行學習，並於1984年參與電影《心動》，秀出驚人的籃球技巧，從此一炮走紅。體育主播徐展元曾說過，如果30年前有全明星運動會，王祖賢絕對會是最爆炸、火紅的藝人選手。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】