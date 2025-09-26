盲盒鐵路遊｜王嘉慧泳裝上陣晒身材　林秀怡苗族打扮撞樣「尚氣」

TVB無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》9月26日晚10點半於翡翠台播出最後一集，繼續由林秀怡、鄭衍峰（Leonard）和王嘉慧（Cathy）這個三人「無厘頭爆笑組合」帶大家踏上充滿盲盒驚喜的鐵路遊。9月25日晚一集三人將玩轉湖南，體驗苗族服飾、享受漢方藥浴，王嘉慧火力全開大晒fit爆身形，可謂搶盡眼球。



最後兩集，三人將玩轉湖南及廣西等地，繼續吃勻地道美食、飽覽美景。（官方提供）

最後兩集，三人將玩轉湖南及廣西等地，除繼續吃勻地道美食、飽覽美景外，還繼續體驗各式各樣由製作組送上的「驚喜」／「盲盒驚喜」，其中一個殺三人措手不及的，便是昨晚（25日）一集播出的—「突發盲盒任務」—「旅拍」驚喜。

林秀怡苗族打扮被取笑撞樣「尚氣」

由於林秀怡是連「結婚相」也極之抗拒的女人，故此要「變裝」拍「旅拍」對她來說簡直是酷刑，加上這個環節是在製作組毫無預警下宣布，林秀怡與王嘉慧齊齊顯得六神無主！更令三人意外的是，除了「影唔影」冇得揀、就連造型亦唔到佢哋揀，當秀怡見到自己逐步與原貌遠離的「苗族」樣後，全程驚呼不已，再加埋望落都覺得重到腰骨痛的重型頭飾，更是叫苦連天；Cathy見狀還笑言林秀怡造型撞樣超級英雄「尚氣」，過程爆笑。

Cathy多元造型 全方位大晒fit爆身材

雖然過程極盡「驚嚇」，但幸好三人對終極裝身效果相當滿意，當中Cathy的貴氣公主裝造型，不但出塵脱俗、弗爆蛇腰更是相當醒目！其實Cathy是次在《盲盒鐵路遊》中可謂搶盡眼球，身為旅遊節目初哥的她，繼早前在重慶輕軌大晒長腿成功搶Fo，在最後兩集更是火力全開大晒弗爆身形，除了「纖腰苗族造型」，還有火紅及白色泳衣造型！

昨晚一集，Cathy在長沙享受漢方藥浴時，身上的火紅泳衣已相當吸睛；今晚（26日）一集，Cathy則會身穿白色三點式、在飽覽桂林美景的工廠式酒店泳池內暢泳。Cathy是2021年香港小姐競選五強之一，憑43吋美腿獲網民封「長腿女神」，兼獲得該屆「健美體態佳麗」殊榮。

最後一集精彩預告｜三人勁興奮：我哋製作組咁有錢嘅

今晚播出一集，三人在最後一站—桂林，除品嚐地道桂林米粉、參觀著名的日月雙塔及乘坐竹筏欣賞灕江景色外，還會到陽朔入住一晚叫價高達$18,888、由60年代糖廠改建而成的工業風酒店。最後，三人在微雨下盡訴心中情時，製作組為三人帶來「終極盲盒驚喜」，林秀怡收到後高呼：「我哋製作組咁有錢嘅？！」Cathy則感嘆：「係我一生人之中收過最靚嘅花！」說畢還爭相打卡留念，想知製作組準備的終極驚喜是什麼，密切留意今晚最後一集的《盲盒鐵路遊》。