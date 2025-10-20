《心動的信號8》節目亮點＋成員介紹　兩大萬人迷三角戀成話題

作為內娛史上最成功的戀愛綜藝IP，《心動的信號》走到現在，有兩季成為重要轉折點：第二季與第七季。



前者誕生了CP天花板，屏幕內外的戀愛故事至今被節目粉稱讚，後者則充分展現了戀綜三要素的高效融合，高顏值、強CP和修羅場讓節目可看性達至頂峰。

《心動的信號8》宣傳圖（微博@騰訊視頻心動的信號）

往往封神一季，便要迎來「沉默」，第三季的平淡無奇到現在「查無此人」便能體現，與此同時，剛剛完成「超點」的《心動的信號8》同樣面臨「接不住被拉高期待值」的無奈。承接第七季的多個熱搜引爆微博、多對CP引發全網磕糖、多位嘉賓實現數據飛升且造星成功，第八季直至結束在話題度、CP感、造星能力方面，可謂是落差明顯。

開播是顏值的「挑剔」，中途是CP無法拱熱的無奈，最後則是大三角製造的刻意，《心動的信號8》在戀綜觀眾歷經千錘百煉之後多了不少苛刻，而歷經第七季最後的選擇大反轉、合約情侶等爭議風波，這一季的CP粉們走到最後也是膽戰心驚，不敢投射更多真情實感，或許這也進一步導致第八季裏比較確定的「方藍」「樂遠」兩大擁戴者較多的CP，都無法實現熱度攀升。

《心動的信號8》徐如藍（微博@騰訊視頻心動的信號8）

即便如此，在《心動的信號8》上也能看到更多符合當下年輕人狀態的設置擴容，無論是加強旅行戀愛的比例、設置遛狗搭子瞄準年輕人共同的寵物興趣，還是加入男嘉賓朋友、女嘉賓親友的互動，以及提前「雙向爆燈」，都旨在幫助「心動的信號」這一IP在解讀年輕人戀愛選擇方面有更多的參考維度。

總結來看，《心動的信號8》無功無過地讓這一IP平穩度過，其最大的作用或許是真正揭開了在迎接第七季流量爆棚之後戀綜觀眾的口味變化，這些變化雖然有被節目組前置思考，但落實起來並沒有成功，內娛頭號戀綜IP到了需要思考當下年輕人戀愛觀裏更多複雜性的重要時刻，不光只是那簡單的「勇敢」而已，願明年《心動的信號9》效果更為顯著。

《心動的信號2》奇聞CP（微博@騰訊視頻心動的信號）

「造星」不順，大三角成主軸

「無色無味劇毒」的趙牧辰，「你都不願意為她在機場狂奔一下嗎」的彭高，以及最終從節目裏走到節目外的大勢CP「毓言」……毫無疑問，《心動的信號7》即便最後出現了被網友詬病的真實性塌房風波，這一季的成功性在整個戀綜史上仍留有姓名。

因此，《心動的信號8》是頂着這一巨大「陰影」開播的。從節目彈幕到小紅書、微博、抖音等社交媒體評價，第七季核心人物的名字都會在第八季上飄過：

「吃吃不會最後如小咪一樣反轉吧」

「小焦才不是天花板彭高」

「趙牧辰名言『你覺得在哪裏重要嗎？心在哪才重要』放在這一季更加封神」



《心動的信號8》在社交平台上引發大量討論（社交平台截圖）

開播到結束，《心動的信號8》裏的12位男女嘉賓都在接受全網網友從顏值、職業再到談吐表達、性格特徵、戀愛方法論等全方面與上一季的對比。種種對比下來，《心動的信號8》的確更像是「二本戀綜」。

一方面嘉賓顏值、人設、背景身份沒有如上一季般普遍性突出，更多如建築院助理、衛浴品牌管培生、博物館講解員、眼科醫生、環保公司項目經理等普通職業身份都加入其中；另一方面，在人數增多情況之下卻沒有采用如過往般兩棟樓區別，而是在同一樓裏兩層住宿和兩邊廚房相近的設計，讓12個人的相處更集體，而遛狗、健身、騎車等日常環節的存在，以及沒有動不動就蒙面舞會、西裝晚禮服赴宴，都讓這一集體戀愛生活更具生活性。

沒有過於突出自然缺乏吸粉的強力引擎，因此，《心動的信號8》男女嘉賓的粉絲增幅都不如上一季般過猛，甚至是緩慢，雖也有如抽象哥金禹行等相關人設出現，但最終都沒法反哺到「造星」這件事上。即便如此，《心動的信號8》從一開始還是選中了男女各一位「能力者」，修羅場和複雜的大三角關係也都是圍繞他倆展開的。

徐如藍和王樂晨成為了勾勒第八季戀愛關係網的兩位核心人物，也因此，圍繞他倆或者他倆延伸開來的三角關係成了節目組最大的看點，這從首輪被公布的心動連線便能看出，四位男嘉賓選了徐如藍，四位女嘉賓選擇了王樂晨。

《心動的信號8》第一期中的嘉賓心動連線（微博@騰訊視頻心動的信號）

顏值、待人接物、戀愛關係處理都俱佳的徐如藍，圍繞她的「大三角」從節目開始到節目最後都沒有停下，觀眾視角裡會覺得她早已與方醫生互選多時，而觀察室嘉賓卻總是因為另一位男嘉賓焦峙衡的勇敢表現驚呼不已，這也形成了網友們對於節目組刻意要製造大三角的質疑，畢竟戀愛信號短信長達幾期沒有公開，而「方藍」CP更多日常甜蜜互動也都被剪輯了加更或者粉絲福利。

另一位王樂晨則在大三角這塊出現更多波折，但也是最先「斬掉亂麻」。從他與王珏首次約會之後，王珏看出態度之後的退出，到後續他持續留意的盧遠、柯愛林兩位女嘉賓，直到第七期他與柯愛林說清，並攜手與盧遠雙雙爆燈、提前鎖定。在這位大男主的一系列選擇之下，以及約會時間男女雨中騎機車等戀綜名場面出現，「樂遠」CP也成為了這一季CP榜上的TOP1。

《心動的信號8》樂遠CP（微博@騰訊視頻心動的信號）

在逐漸講完王樂晨這一三角關係之後，節目組立馬又謀劃出另一條撲朔迷離的大三角迅速補位，圍繞女六孫涵清的「金吃」與「六六」兩對CP誰能成功，走到快要結束局都有大批網友在陪看、線下偶遇、微博發文等多個場面訊息裏去尋找究竟哪一對笑到最後。

補救的效果也較為顯著，「超點」之後衝上微博熱搜的也是：

#樂遠cp選擇不成為情侶#

#心動8如益cp官宣#

#孫涵清劉子晗煙花下擁吻#



無疑證明大三角簇擁之下的CP還是能夠成為話題擔當。

雖然《心動的信號8》在戀綜三要素的高顏值、強CP這塊有所欠缺，但是，無論是嘉賓自己選擇的搖擺，還是節目剪輯的呈現，都讓「大三角」這一修羅場不斷翻湧，一浪接着一浪，製造懸念這塊，戀綜最強IP同樣「最強」。

縱觀整季《心動的信號8》可以發現，觀眾早已對節目組的某些套路免疫，也同時出現了明顯的對於「合約情侶」的後遺症，這一定程度上都在影響這一季的熱度釋放，再加上整個第八季的男女嘉賓在關係處理和待人接物方面都更加小心謹慎，這也導致了整季的核心爭議話題、話題人物有所缺失。

《心動的信號8》還是在求穩，不夠大膽。

戀綜要看「高手過招」

《心動的信號8》還是有些熱議時刻。第四期裏焦峙衡拿到公園時間，為徐如藍準備的流光許願樹等場景，雖然觀察室嘉賓齊呼感動和震驚，但女嘉賓的表達還是讓不少網友咀嚼其中的含義，「他聽不懂」成為了網友對焦峙衡的彈幕時刻，而焦峙衡的一系列行為和邊界感處理，究竟是「戀綜天花板」，還是「戀綜腳底板」，也在網上形成了討論潮。

第六期裏，王樂晨面對柯愛林原本想通過遛狗來聊清楚的邀約，直接選擇不赴約，也讓網友對於這一行為產生不同意見；第九期，王樂晨與盧遠開啟爆燈旅行之後，在途中深聊的「異地」問題，王樂晨沒有直接回復，而是「實際問題要考慮」，最終大結局裏二人宣佈不成為情侶，#王樂晨道歉##王樂晨前女友#熱搜出現，引發了不少網友對於盧遠的「勇敢」不值。

第八期更是上演了兩位男嘉賓誰對誰公不公平的battle，在金禹行與劉子晗選擇1v1約會時二人對於女六孫涵清同樣堅定，整個談判過程誕生產生了所謂情商與格局的網友分析潮，選擇順序重不重要、談判裏是不是有PUA意味、錯誤信號能不能放大、最終妥協真的是不夠堅定等問題都成為網友探討上升到男嘉賓品性、好感度的註腳……

《心動的信號8》節目截圖

從以上爭議點也可以看出，一方面觀眾樂於在戀綜裏學習如何待人接物、如何坦誠交友、又如何給出體面且成熟的選擇與語言表達，例如後來者男六劉子晗，就在多個節點給出「體面」以及家長會上善於組織獲得了不少觀眾的認可，也進一步投射到他與女六的「66」CP，但是，在遠行約會上他的強硬與類似PUA表達把金禹行架在那裏之時，不少觀眾開始「倒戈」，變化之間，戀綜觀眾追尋人物行為背後的「道理拆解」與人格魅力的不同稜面。

另一方面越來越多戀綜觀眾對於虛無的、沒有「眼力見」的浪漫招數脱敏，大眾不再一味無腦磕那種傻氣的純粹，而是會去仔細聆聽雙方的意願與探究二人的磁場，正因如此，不少網友會稱呼為小焦的浪漫行為是「焦底板」，就是在於他似乎只聽到了自己想聽到的，而忽略了對方表達裏的一些潛台詞以及「何為從對方訴求出發」，當然彈幕和觀察團刻意製造的「封神」驚呼，也加重了網友的「神煩」。

毫無疑問，經歷過第六季的「楊姐」救場與第七季的各種拉扯與「重不重要」名錄，再加上當下的年輕觀眾對於戀愛的接受與表達更為直接也更為大膽，早期「心動」裏各種天花亂墜的浪漫營造，不再能直戳觀眾的心，戀綜觀眾要看的是你來我往，要看的是彼此心意的撩撥與確認，而不是單一的「義無反顧去做吧」。

高手過招，顯然才是當下戀綜要呈現出的課題。從男女嘉賓表現來看，徐如藍就是節目組需要的「高手」所在，顏值為底之外，她的語言表達的成熟度與處事的方寸感，都讓大批網友對於其原本的網紅身份發生改觀，而「方藍」CP成為大勢的另一個原因也在於方醫生在戀愛過招裏的相對聰明，他會從她出發，也會引導她，「智性戀」便成了這對CP的註腳。誠如當徐如藍和劉子晗聊天時笑着說道：

「你藍姐是需要助攻的人嗎？」

「你劉哥也不需要」



劉子晗也最終成為了那條後來居上的「鯰魚」，這一季二人是某種層面的「高手」。

不光只是節目裏男女嘉賓的「高手過招」，觀察室裏明星團的「高手支招」也同樣重要。這也是為何走到第八季的《心動的信號》依舊屢屢被吐槽觀察室選人問題，只是在那裏「亂磕」「帶頭磕」「尖叫磕」的同質化觀察成員都值得被pass掉，毫無營養的輸出也佔據絕大多數時間，觀察團應該有馬伯騫那般冷臉沒表情、徐明浩的「我不認同」以及謝依霖那般的成熟戀愛視角分享，常常被認為「塞人」的觀察團要好好思考功效配置了。

沒有過多驚喜的《心動的信號8》順利完成了「過渡」任務，這一季有不少用心設計，可惜沒有成功激起大浪，「刻意」依舊是網友的槽點。值得慶幸的是，曾掀至巔峰的真誠性爭議，在這一季的一些「平淡」裏開始小部分消解，畢竟，沒有哪一個信號有那麼突出的「無據可依」，也沒有哪個信號最後來一場「鬧劇收場」，這一季故事給講「圓」了。

面對《心動的信號9》的走勢，戀綜三要素為底要準備好加強版，更重要的是「高手」需要好好物色，戀綜需要理解下一代年輕人的轉向——想看的「敢」，也是有更多「成熟性」的。

【本文獲「壹娛觀察」授權轉載，微信公眾號：yiyuguancha】