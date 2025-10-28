趙露思「零賠償解約」震撼業界　4億違約金全免　新東家2條件曝光

大陸女星趙露思近年人氣扶搖直上，憑「偷偷藏不住」、「許我耀眼」等作品穩坐新一代收視女王。去年她拍攝「戀人」時因病住院，之後又爆出與經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，控訴長期被壓榨。



如今傳出她終於成功脫身，不僅順利解約，連高達4億元人民幣的違約金也一筆勾銷，震撼演藝圈。

趙露思（圖／翻攝自戲劇官方微博）

據中國自媒體「一盅情懷」報導，趙露思原本的東家銀河酷娛只有她一人能穩定創收，公司營收有八成全靠她撐起。為了讓趙露思留人，公司當初設下天價違約條款。不過，近期阿里巴巴投資的新娛樂公司「虎鯨文娛」正式出手，買下銀河酷娛，並與趙露思簽下5年合約，條件是她幫忙帶新人2年，等於成功「零成本」轉會。

消息指出，「虎鯨文娛」已為趙露思安排新戲開拍，首部作品是古裝劇《玫玉》，搭檔《逆愛》男主角田栩寧；第二部則是懸疑題材。阿里文娛總部的廣告牆目前也已開始播放趙露思主演片段，象徵她正式成為阿里新一代重點力捧女星。

趙露思今年8月在微博控訴舊東家時，曾痛批對方逼她為生病取消的代言賠錢，甚至擅自劃走205萬人民幣：

我聊解約，你說不容易，但你們就是拿捏著我的不容易。

她憤然宣布「我不幹了」，引發粉絲大規模聲援。

銀河酷娛當時回應稱「隨時歡迎溝通」，但也警告她「謹言慎行」。如今趙露思不僅全身而退，還加盟阿里集團旗下「虎鯨文娛」，粉絲紛紛留言：

「終於重獲自由」

「新戲期待爆棚」



趙露思「復出電視劇」《許我耀眼》內地熱播。（劇照）

