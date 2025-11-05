許紹雄於《掃毒風暴》演技獲內地網民盛讚　證香港演員仍有價有市

「做生意呢啲係講供求，有人買咪有人賣囉。而家我做宣傳？我冇喎！又唔係我哋導佢，都冇導過佢哋！根本就係佢自己衰！」——《門徒》劉德華



毒品題材作品，十之八九着重刻畫緝毒過程，正義凜然的掃毒專員排除萬難，將販毒集團連根拔起；劇情餘下之一二，則是探討毒品如何禍害人間。有趣的是，但凡從毒販角度出發，多數成為經典，尤其是角色本身。

《掃毒風暴》故事講述盧少驊（秦昊）因為金錢而學習製毒，豈料一學才發現自己是製毒天才，不單止做出高純度靚貨，而且發明了低成本配方，正是「庶渣價錢煮出燒鵝味道」，因而在毒品界打響名堂，生意愈做愈大，歪途亦愈踩愈深。

《掃毒風暴》中秦昊、許紹雄展現狠辣角色演技。（《掃毒風暴》劇照）

【圖輯】更多《掃毒風暴》劇中畫面👇👇👇

+ 24

但販毒片，故事總離不開緝毒，另邊廂，由臥底復職的林強峰（段奕宏）擔大旗搗破大型販毒集團，以一個充滿正義感的人設視角不斷與毒販們周旋鬥智鬥力，當中推動懸疑感的小細節，為《掃》劇帶來充滿壓迫感的節奏。

販毒一身蟻

販毒無非為錢，不難想像集團中大佬級人物享受著有如電影《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）中紙醉金迷的瘋狂生活。然而今次《掃》劇卻有意避開毒販享樂部分，反而着墨於毒販命運的可悲的。

例如主角盧少驊由原本一位貿易商人，因走私失敗而缺錢涉毒，再捲入危及自身及家人生命安危的幫派級別爾虞我詐，日日提心吊膽諗計逃避正義刑警追捕。又例如由許紹雄飾演的雲鼎恩即使貴為販毒集團司令級，但依然因為利益瓜葛而間接令女兒被仇家亂槍射殺，個個不得善終。

壞人的魅力

《掃》劇最大看點正是演員的發揮，尤其是壞事做盡的主角。由秦昊飾演的盧少驊成功將老謀深算的狠勁發揮得淋漓盡致，一副冷靜的熟男臉，卻展露出腦海中不停的盤算，即使不用對白仍能掀動畫面的緊張氣氛，深受網民欣賞。

提到受歡迎反派，雖然許紹雄明顯將《使徒行者》系列中歡喜哥的設定搬入《掃》劇，但配合陸劇節奏仍然是恰到好處，那副令人心寒的笑臉保留了港劇原汁原味又不失陸劇的張力，此外還有躁狂鄭浩南和愁容陳山聰，三人的演出更讓內地網民賞心悅目，在小紅書、微博等社交平台有不少盛讚貼文，證明香港演員在內地仍然是有價有市。

永遠懷念歡喜哥令人心寒的笑容。

【相關圖輯】8部豆瓣高分懸疑陸劇推薦：漫長的季節、白夜追凶、摩天大樓…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

【本文獲「Now TV」授權轉載。】