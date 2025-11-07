袁偉豪搵師傅擇日開刀陪太太入產房生B　醫生問有冇膽兜過塊布望

2025年5月底，TVB視帝袁偉豪與妻子張寶兒為大家帶來一則振奮人心的好消息，張寶兒在社交平台上公開宣布已懷上第二胎。這對恩愛夫妻繼2019年誕下兒子「袁咕碌」後，再次迎來新生命的喜悅，一家人甜蜜溫馨。昨日（6日）終迎來好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟。

囝囝好得意。

今日（7/11）袁偉豪現身電視城出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練，他在接受《香港01》訪問時表示：「今次我同太太都比上一次淡定，太太仲話比上次清醒，反而上一次緊張啲，同埋個人嘅意識比較模糊，因為開刀之後醫生會落抗生素，嗰十幾分鐘個人突然之間會好眼瞓，但今次佢又好清醒，佢係咁同醫生謂嘢，而我喺一直喺度直擊佢生嘅過程。」

袁偉豪為《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（陳順禎攝）

袁偉豪續說：「醫生仲笑住問我夠唔夠膽兜過塊布過嚟望吓，我話我唔係好夠膽，上一次我都只係望到BB出咗嚟之後嗰一刻，我係冇正面望過。而我同佢講如果之後佢哋有啲紀錄嘅話就先畀我睇啦，始終我唔捨得望到太太開咗刀嗰個樣。」

袁偉豪型爆。（陳順禎攝）

袁偉豪為《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（陳順禎攝）

問到會否兩個就夠晒數唔再生？袁偉豪表示：「隨緣啦，大家都一直想找個好字，咁所以就睇老天爺安排。（太太有否話封肚唔生？）佢又未使住，佢仲好後生，佢都生得嘅。（心目中有冇想要幾多個小朋友？）我媽媽就梗係想有個孫女啦，仲話越多越好，佢梗係咁講啦，因為唔使佢湊呀嘛，哈哈！」

袁偉豪為《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（陳順禎攝）

問到為囝囝改名未？袁偉豪表示：「未定，呢個就要交畀師傅去改，畀佢夾吓啲時辰八字咁，最後睇吓用咩名咁。（今次係擇吉時開刀？）今次係擇咗時間開刀，之後啲嘢就要交畀高人指點。」