黃品源22歲女兒Edelyn突發腎感染 躺醫院1個多星期：差點死掉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
黃品源22歲女兒黃懷萱（Edelyn）日前曝腎臟感染超過一星期，差點死掉，所幸經過治療後已脫離險境，目前也已回家休養，不過這次的病痛則讓她永生難忘。
黃懷萱透露與腎臟感染奮戰了一個多星期，後來病情變得嚴重，先去急救中心，醫師告訴她可能會死，最後被轉送到急診，日前才出院。憶起每天都在疼痛，每晚都在掙扎的呼吸，這種感覺就像是快要死了。
更多黃懷萱和黃品源照片👇👇👇
+9
她也透露在醫院要照電腦斷層時，因為靜脈注射的管線沒有插好，導致在掃瞄時她的血管快要爆裂，痛得她大聲尖叫求助，還流了很多血，這讓她對照電腦斷層有了陰影，直言以後再也不想做電腦斷層掃描了。
因為現在還在休養中，所以黃懷萱也宣告要取消這個月的一些表演工作，讓自己的健康與心理都能好好恢復。
【延伸閱讀】黃品源再婚曬婚照放閃 起底歌王情史出軌後離婚再與前妻激烈擁吻（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+17
黃品源19歲女暴風成長變最美星二代 完美比例似模特兒出道做歌手黃品源與俄羅斯美女鋼琴家北京舉行婚禮 現場浪漫共舞畫面曝光女星自爆患罕病「臀肌失憶症」至今未康復：屁股肌肉忘記怎麼用力「御用邪花」自爆身材焦慮愈見嚴重想再瘦啲 曾患抑鬱怪病纏身前TVB花旦與老公慶祝結婚24周年 曾歷大仔夭折子女患罕見病
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】