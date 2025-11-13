黃品源22歲女兒Edelyn突發腎感染　躺醫院1個多星期：差點死掉

黃品源22歲女兒黃懷萱（Edelyn）日前曝腎臟感染超過一星期，差點死掉，所幸經過治療後已脫離險境，目前也已回家休養，不過這次的病痛則讓她永生難忘。



黃懷萱透露與腎臟感染奮戰了一個多星期，後來病情變得嚴重，先去急救中心，醫師告訴她可能會死，最後被轉送到急診，日前才出院。憶起每天都在疼痛，每晚都在掙扎的呼吸，這種感覺就像是快要死了。

黃品源女兒黃懷萱（Edelyn）曝腎臟感染差點死掉。（edelyn_o.o@IG）

她也透露在醫院要照電腦斷層時，因為靜脈注射的管線沒有插好，導致在掃瞄時她的血管快要爆裂，痛得她大聲尖叫求助，還流了很多血，這讓她對照電腦斷層有了陰影，直言以後再也不想做電腦斷層掃描了。

因為現在還在休養中，所以黃懷萱也宣告要取消這個月的一些表演工作，讓自己的健康與心理都能好好恢復。

