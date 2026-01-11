韓女團LIPBUBBLE前成員金海莉變啦啦隊女神：發現她們比選手耀眼

有「韓籍啦啦隊天花板」封號的職棒KT巫師女神金海莉（김해리），因加盟PLG領航猿在台灣掀起極高人氣。《中天新聞》特邀她親自介紹爆紅神曲笛子舞的創作靈感來源與動作要領，另外，身材姣好的她也透露最喜歡的台灣美食。



曾為韓國女團LIPBUBBLE的一員，金海莉大學主修K-POP明星專業學系，身高173公分的她自2023年起應援韓國職棒KT巫師隊，現亦為水原KT音速彈籃球隊、仁川新韓銀行S-Bird女籃隊、韓國IBK產業銀行Altos排球隊擔任應援，堪稱「三棲級」啦啦隊女神。

韓國女子團體LIPBUBBLE（官方宣傳圖）

很訝異在台灣有這麼多粉絲，金海莉受寵若驚，笑說自己「只是一個台灣人沒見過的外國人」，大批粉絲們來一日店長活動及比賽現場加油，不只拍照還拍許多影片，讓她真的很感動，也覺得台灣人真的很善良又親切。

中文發音咬字相當精準，金海莉透露有位親近的姊姊是台灣人，以前曾多多少少學過些中文，看到越來越多韓國啦啦隊去台灣發展，她也心生體驗挑戰的心，剛好有機會被球團聯絡，就馬上答應了，

台灣的粉絲都很尊重啦啦隊，這一點也是跟韓國不同，希望能多跟台灣粉絲互動。

比較台韓兩地應援風格，她覺得差異不小：「台灣舞台動作比較自由，表演成分較高，韓國則是一個動作、一個動作比較固定，前者優點能展現個人風格，後者主要以團隊為主。」尤其在韓國中場表演通常不會超過3分鐘，但金海莉在領航猿的第1場中場表演就讓她感受大不同。

擁有優異的編舞技能，金海莉說自己剛來，

第一場比賽就是跟著大家一起跳，如果節奏有出來的話，動作的確很有趣，有機會的話也想嘗試在台灣編舞。

回憶以前身為女團練習生時，每天都很努力練習，順利出道成為偶像實現夢想後，「實際跟我想像的有很大落差，女團的生活有點疲累，但不是行程方面，而是其他部分不適合，所以就選擇離開了公司。」當苦惱未來該做什麼時，金海莉開始關注到啦啦隊文化，「有一次去看了男子排球賽覺得這個職業很有魅力，雖然是選手在場上比賽，但啦啦隊更耀眼。」運氣很好，她順利聯絡到管道，從冬天排球季就開啟應援之路直到現在。

「當然，女團時就是在學跳舞，主要是面對鏡頭表演，但啦啦隊應援動作會把手伸很遠，得面對面帶動現場球迷氣氛，第一次看到這麼大的動作，我也覺得很神奇，的確有點困難。」

至於KT巫師人氣相當旺的笛子舞，金海莉透露因為自己很喜歡編骨盆部分的動作，還強調是「會讓對手有點生氣的那種動作，也會讓球迷想要一起跳」。差不多只花了30分鐘，她就順利完成笛子舞的編曲，「當時在想要用什麼歌之際，想起曾幫自己做一首歌的製作人，就聯絡他想要一首輕鬆的歌，就拿到了很多首歌，然後就把1號3號mix在一起，或2號4號mix在一起蠻好的，這首曲子就誕生了」。

金海莉示範笛子舞掏槍動作。（中天新聞網授權使用）

至於編舞，為了讓大家能跟上，且符合出局歌的簡單魔性感，金海莉聯想到比槍射對手，

但從胸口有點無聊，所以就從腰邊掏出更有力，加上我喜歡扭腰利用骨盆做動作，搭配背景音樂剛好有笛聲，就增加了吹笛子的手勢。

希望台灣粉絲們能多多進場，金海莉表示未來不排除朝更多元化發展，也想盡快融入這裡的生活文化，私下愛吃東坡肉、鳳梨蝦球的她，也很喜歡水蓮熱炒以及超冰的零卡可樂，品嚐到真正美味的食物時，臉上表情會不由自主認真起來，「但如果不好吃的東西，我是絕對不碰的喔」。

