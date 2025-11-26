舞藝超強電視劇女星歷經2次重大手術全面停工　今華麗回歸舞台

有「國標舞女王」稱號的八點檔女星廖家儀，日前身穿豔紅戰袍，在舞台上華麗轉身，展現驚人的「滿血復活」姿態。這場表演不僅是視覺盛宴，更是一段歷經兩次重大手術後的復健傳奇。



廖家儀「滿血回歸」 重拾國標舞熱情

廖家儀對國標舞的熱愛深厚，但命運卻接連考驗她。2019年她因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，去年又因椎間盤突出進行第二次大型手術，兩次皆是對舞者極具殺傷力的重創。演藝與舞蹈工作一度全面停擺，甚至讓粉絲擔心她可能無法再回到舞台。

八點檔女星廖家儀日前身穿豔紅戰袍，在舞台上華麗轉身，展現驚人的「滿血復活」姿態。（民視）

然而在愛舞舞團林文藝、陳文華兩位退役恩師的告別晚會上，她不僅恢復亮眼表演，更在鏡頭前勇敢揭開舞衣下方的手術疤痕，並驕傲表示：

我本來想遮起來，但後來覺得，這是我努力跳回來的印記，我很驕傲。

這段話引起現場熱烈掌聲。

對她而言，這些疤痕不是挫敗，而是她戰勝傷病後的勳章。更令人驚訝的是，她僅用一週就完成這支高難度國標舞的排練。她希望以自身經歷鼓勵所有正在與病痛奮戰的人：

受傷沒關係，只要復健，我們就能再次站起來。

