鄭秀文一周內頻撲醫院　眼泛淚光精神恍惚竟是為照顧她

樂壇天后鄭秀文（Sammi）前陣子才夥拍張敬軒舉行「拉闊音樂會」，當時她透露因操練時不慎傷了後腰，一度需依賴輪椅代步。然而，今日（19日）鄭秀文卻在社交平台透露過去一周不斷往返醫院，令大批粉絲憂心不已，深恐其舊患復發或身體再抱恙。原來，今次因病入院的並非鄭秀文本人，而是其年邁母親，因上呼吸道感染需要留院七天接受密切治療。



樂壇天后鄭秀文（Sammi）前陣子才夥拍張敬軒舉行「拉闊音樂會」，當時她透露因操練時不慎傷了後腰，一度需依賴輪椅代步。（IG@sammi_chengsauman）

Sammi於社交平台連發三條推文，包括到醫院陪伴母親、為母親煲魚湯養身體，以及自己眼泛淚光等影片。Sammi先分享母親因天氣變化而患「上呼吸道感染」，因老人家身體弱，幸好住院7日後痊癒出院：「天氣如此乍暖又寒，必須特別注意老人家。老媽子咳嗽厲害，原來上呼吸道感染……但因身子比較弱，(因一直有免疫力的病），故此變得相對嚴重。住院七天，第八天終於可出院。生命在不同階段，總有不同的情況需要面對，家中如有年邁父親，會懂得這份心情……#感激三個姊姊和姊夫們和弟弟對母親悉心的照顧」

從Sammi分享的照片可見，連日來為照顧母親而奔波的她顯得心力交瘁。在其中一張自拍照中，雖然她已化上淡妝，卻難掩極度疲憊的神態，眼神流露出一絲恍惚與憂傷，眼眶更似泛著淚光，滿懷心事的模樣與平日在台上霸氣十足的天后形象大相逕庭，足見母親患病令她感到何等「戰戰兢兢」。

幸好，經過連續八天的專業治療及Sammi的悉心照料，鄭媽媽最終平安出院回家。放下心頭大石的Sammi隨即發文，衷心感謝醫護人員及清潔姨姨在住院期間的照顧。這段經歷令Sammi感觸良多，她形容這星期是在「零零碎碎中前行」，每日穿梭醫院的過程讓她深刻反思人生，領悟到精神生活的富足與家人的健康才是真正的無價之寶，遠勝任何物質享受。她更藉此溫馨提示大家，在天氣變幻莫測的日子裏，務必多加看顧家中的長者，珍惜共聚時光。

最後，Sammi亦分享為母親親手煲魚湯的片段，直言「又有番興趣入吓廚房煮嘢」，更回憶起父親從前煮飯非常有條理有序，自嘲自己現時如「打完風(打完仗）」一般，字裡行間可以看出鄭媽媽康復後的Sammi也是輕鬆不少。