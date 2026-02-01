唐朝詭事錄之長安｜3日破5億流量的古裝推理劇　未看前兩季也能懂

在影視界有一個理論：「續作通常比較爛」！事關大多數情況底下，續集十之八九是基於原版的驕人成就，而續作的內容亦十居其九是前作的延續或角色獨立故事。然而這類作品卻經常被認定是消費原版的創作，只是趁有熱度「食多浸」。



《唐朝詭事錄之長安》同名原版《唐朝詭事錄》的第三部作品——還有第四部《唐詭奇譚》亦已於2025年12月推出——無論是製作及演員都是同一個班底，雖已是第三回，但依然是叫好叫座，在網絡串流平台愛奇藝上架三日已突破5億流量、而在豆瓣亦取得8分高水平。

《唐朝詭事錄之長安》同名原版《唐朝詭事錄》的第三部作品上架三日已突破5億流量。（YouTube@愛奇藝華語劇場 - Get the iQIYI APP）

畢竟2022年「原版」才第一次登場，原班人馬能夠在3年時間裏，推出3季合共逾百集古裝懸疑推理劇集，論成績足見編劇班底確實功力深厚。要建立系列作品，對創作的可持續性的條件極高。

《唐朝詭事錄》系列的透過統一主角團隊：盧凌風（楊旭文）手及蘇無名（楊志剛）等人，在任務中經歷各種詭怪案件再推理破案，期間線索錯摸及懸疑節奏拿捏得宜，營造出濃厚的觀眾同步感，例如「借臉還魂」、「水果殺人」等仿單元式的荒誕現象，背後總是蘊含讓人信服的類科學智識，同時又添上幾分中國古代奇幻的驚喜，即使劇情看似擺明「Fake」觀眾，但故事去到最後總有扭轉的震撼，讓大家看得過癮。

《唐朝詭事錄之長安》的故事講述唐朝先天年間，金吾衛中郎將盧淩風與蘇無名，被天子以押送康國進貢的金桃為由，將其召回長安，卻捲入天子與大長公主的權力鬥爭中，同時無故捲入「水果殺人」、「寺廟哭聲」等八宗奇案，案件與權力鬥爭之間看似互不相干，卻千絲萬縷，探案小隊不斷糾纏在推理案件及驚險仇殺的矛盾之間……

若然吸引的單元故事是建立系列式作品的方向，那麼固定班底的魅力則是作品的軸心。《唐》劇中蘇無名是家傳戶曉的查案專家狄仁傑的徒弟，擁有著極強的推理能力及想像力，同時又是一位說話刁鑽兼處事圓滑的小滑頭，總讓劇中達官貴人既愛又恨。

飾演蘇無名的演員楊志剛是正劇出身，而且擁有一副肅穆的齆塞臉，配上蘇無明的角色設計，其反差喜感成功俘虜不少觀眾，更曾衍生出《大唐來的蘇無名》，以獨立人物為中心的短劇作品。

吸引的故事配上有魅力的主角群，即使未曾入坑的觀眾，若以《唐朝詭事錄之長安》作為起點亦毋需擔心，因為《唐》系列作品對「新人」友善，不必導讀仍可透過劇情理解人物性格。感受過第三季再回頭重溫《唐》系列，相信別有一番風味。

