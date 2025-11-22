炎亞綸40歲生日會　有香港粉絲專程到賀　公布海外巡迴演唱會計劃

炎亞綸11月20日40歲生日，當天生日會上與粉絲近距離互動，同時上架新專輯「Ikigai」並公開海外巡迴計劃，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺。



炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片。

炎亞綸生日會讀粉絲信忍不住落淚。（晴空鳥）

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合他這幾年投入的創業家身份，也讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。他設計司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員等角色，象徵CEO身邊的實際與心理需求。

炎亞綸坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，但這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。他也宣布啟動 YouTuber 身份「我偷偷升級」，帶大家看見他身為CEO的日常，如奔波、談判、開會、產業開發等。也公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場泰國站，讓粉絲能以全新專輯內容享受現場魅力。

提到新歌「世上會有對的分手」，他說：

大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。這次新歌談的是兩個人都不受傷的分手。

不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道「分開反而是更愛對方」，他繼續感性的說：

隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。

炎亞綸也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。

