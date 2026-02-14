《愛拼才會贏》葉啟田認愛8年女友　77歲自豪有心有力：床事正常

金曲《愛拼才會贏》紅遍台灣，隨著金馬年到來，神隱4年的葉啟田不只要登上《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，力拚籌辦明年的台灣16場演唱會。



77歲的他說要活就要動，搭配控管飲食、補充營養品，對體力很自豪，性生活完全沒問題，跟女友交往8年來雖沒同居，但相當開心。

葉啟田（Facebook@葉啟田）

更多葉啟田的相片：

+ 7

離婚30年的他說過不會再婚，坦言一度後悔許下承諾，目前有女友作伴，他笑說：

有緣分就遇到了，我們都沒後顧之憂。

不過神隱期間被爆失智，老當益壯的他日前澄清謠言，另強調運動對身體很有幫助，除了爬山、做甩手運動等，充足睡眠格外重要：「每個月超過20天，我會睡10個小時以上。」養生習慣成為維持好歌喉的訣竅之一。

至於過年計畫，葉啟田說必吃菜色是長年菜跟佛跳牆，但多半獨自過節，身邊朋友常打電話邀約同歡，在土城的乾媽也會邀請一起圍爐。他談到自己連續8年的除夕夜，都會前往恩師前輩郭大誠老師家中拜年，師徒吃完飯就一路聊到大年初一凌晨，情誼深厚。

5月9、10日在高流登場的第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，由黃西田攜手苗可麗、侯怡君主持，包含王彩樺、王瑞霞、吳淑敏、邵大倫、施文彬、張秀卿、陳孟賢、鳥來嬤吳敏、曹雅雯、黃露瑤輪番獻唱，購票請洽ibon售票系統。

延伸閱讀：65歲配樂大師范宗沛傳因心肌梗塞辭世 曾獲金馬、金曲、金鐘三獎

+ 9

延伸閱讀：

等了16年！KAT-TUN亀梨和也宣布來台開唱 演唱會搶票時間曝光

初戀生日變抓姦現場！丁噹親揭崩潰瞬間 小三和男友開房 她怒砸蛋糕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】