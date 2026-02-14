64歲江華無份演嫪毐被指耿耿於懷　懶理閒言跑內地扮雍正搵真銀

隨著電影版《尋秦記》掀起全城熱話，一眾原班人馬的回歸令集體回憶湧現，但同時亦令昔日飾演重要角色的64歲江華（Kwong Wa）再次成為大眾關注焦點。外界盛傳他對於未能受邀參演電影版一直「耿耿於懷」，但現實中的江華似乎早已看透虛名。事實上，他正忙於在內地各大景區化身《九五至尊》的雍正皇帝，「微服出巡」密密搵真銀，過得比誰都滋潤！



缺席電影版惹議 曾揚言「拒拍」實情未獲邀

江華在TVB劇集版《尋秦記》中一人分飾兩角，其飾演的奸角「連晉」與古天樂飾演的項少龍由頭鬥到尾，演技備受推崇。電影版上映後，有網民翻出江華多年前的訪問，當時他曾豪言「不想破壞經典」而拒絕參演。

然而，隨著電影版主角兼老闆古天樂透露「沒有安排已離世的角色回歸」，外界才驚覺江華可能從未受邀。這巨大的落差令部分網民嘲諷他「酸溜溜」，甚至指他對此耿耿於懷。不過，現實中的江華似乎並未受此影響，反而找到了更實際的「財路」。

化身「雍正」吸金力強 農曆年跑足三省無休

雖然失落電影角色，但江華在內地的「錢途」卻是一片光明。近年長駐內地發展的他，憑藉昔日積累的知名度，成為不少商演活動的搶手貨。當中最具「吸金力」的，莫過於受邀到內地各大旅遊景區進行沈浸式演出。其中，他在《九五至尊》中的雍正皇帝及《西遊記》中的唐三藏造型最受歡迎。

江華太太麥潔文近日更事先張揚，指丈夫在農曆新年期間將會「無假放」，行程排得密密麻麻。據悉，江華需馬不停蹄穿梭廣東、杭州及上海三地的景區，繼續披上龍袍扮演雍正皇帝與遊客互動。多次被遊客「野生捕獲」的他，合照簽名來者不拒，可見在佳節當前，相比起糾結於有無份拍電影，這份「真金白銀」的收入來得更加實際且豐厚。

浪子回頭金不換 曾歷出軌風波獲妻原諒

回顧江華的演藝生涯，他曾分別效力亞視及TVB，留下了《我和春天有個約會》、《西遊記》、《楚漢驕雄》等多部膾炙人口的經典劇集。然而，其感情生活同樣充滿戲劇性。他在1992年與歌手麥潔文結婚並育有一對子女，原本是圈中模範家庭。

但在1996年，江華與鄧萃雯因合作亞視劇集《我和春天有個約會》而擦出愛火，爆出轟動一時的婚內出軌醜聞。東窗事發後，麥潔文選擇力撐老公，更曾與鄧萃雯展開隔空罵戰。最終江華獲得太太原諒，經此一役後他修心養性，回歸家庭，近年夫妻關係更勝從前，經常出雙入對，過著幸福的半退休生活。

