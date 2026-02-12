著名主持3歲愛女遭車輾被判死　憑直覺伸手挖喉內血塊竟奇蹟挽回

韓國電視台SBS第一代播音員崔宣奎（최선규）日前登上YouTube頻道「CGN」，公開女兒幼年時期的死裏逃生經歷。

他透露，當年僅3歲的女兒在巷子裏被2.5噸搬家貨車撞擊2次後又遭車輪輾過，被醫護人員判定當場死亡，但他憑著父親的直覺徒手挖出女兒喉嚨的血塊，奇蹟般地挽回女兒性命。

韓國名主播崔宣奎女兒3歲時遭車輾壓，他徒手挖喉血塊奇蹟救回。（YouTube@CGN）

崔宣奎回憶，1992年9月26日上午結束節目錄影後，突然一位後輩主播遞紙條給他，內容寫道：「女兒，車禍事故，生命垂危，正在江南聖心醫院急診室。」他形容往醫院的路上什麼都做不了，在車裏哭泣禱告一個多小時，不斷祈求「請救救女兒，把我帶走吧」，那是他人生中最恐懼的時刻。

崔宣奎抵達醫院時，女兒身上已經蓋著白布，被醫護人員判定死亡，他抱住女兒一個多小時後，感覺到微弱的體溫，身體甚至逐漸動起來，他當場將手伸進女兒嘴裏，清除堵住氣管的血塊，奇蹟的是，女兒就這樣恢復了呼吸。

崔宣奎提到，女兒隨後轉診到重症病房，之後大約2年時間都在醫院度過。這場車禍也讓女兒左眼留下後遺症，他決定將妻小送往加拿大，自己則在韓國奮鬥，長達20年過著分隔兩地的家庭生活。所幸女兒成年後後遺症消失，可以正常工作並順利結婚成家。崔宣奎最後感嘆，這段驚心動魄的經歷至今仍深深影響著他。

