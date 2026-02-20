《順風婦產科》演宋慧喬媽媽　韓國資深視后鮮于龍女揭曾中風險死

韓國資深「視后」鮮于龍女，多年來以健康活潑的形象活躍於螢光幕前，但近日她在個人影音頻道中首度詳述，自己曾因一場突如其來的「腦梗塞」（中風），導致左耳聽力嚴重受損。



這位82歲的國民奶奶，選擇不避諱地向大眾展示她所配戴的助聽器，並以親身經歷告誡長者：聽力問題不只是「聽不到」，更是大腦健康的警訊。

韓國「國民奶奶」鮮于龍女大方展示助聽器：

+ 1

腦梗塞後的遺憾：左耳聽力受損

「國民奶奶」鮮于龍女在2016年8月錄製健康節目時，被現場醫生敏銳捕捉到說話含糊、反應遲緩等中風前兆，緊急送醫搶救。儘管因發現及時而幸運與死神擦身而過，但該次病發仍對她的左耳聽力造成了不可逆的損傷。

而近日她在自己的YouTube頻道提起往事，坦言因左耳聽力受損，自己對於外界聲音的感知也變得遲鈍，甚至影響到了日常生活與演藝工作。

起初，她對於配戴助聽器感到猶豫，認為這是一種「衰老」的標籤。但醫生的一番話徹底改變了她的觀點：

如果您不戴助聽器，大腦接收到的刺激會變少，未來罹患失智症（認知障礙）的風險將大幅增加。

鮮于龍女主演的《順風婦產科》也是宋慧喬成名作之一：

+ 12

醫學證實：守住聽力，就是守住大腦

為了平衡雙耳的聽覺壓力，儘管鮮于龍女右耳聽力尚可，她仍遵循醫囑，在雙耳都配戴了助聽器。她分享道，一開始戴上時會感到耳朵悶塞、不舒服，但經過約半年的適應期，現在已經能舒適地與助聽器「共生」。

她在影片中特別引用醫學數據指出：

聽力障礙者若不治療，失智風險最高可達正常人的5倍；而正確配戴助聽器，則能降低約61%的認知能力衰退風險。

對她而言，助聽器不再是「殘疾工具」，而是大腦的防護盾。

現場展示「隱形技術」：如同戴眼鏡般自然

為了打破長輩對助聽器「笨重、顯老」的刻板印象，宣于龍女現場展示了她所配戴的超小型隱形助聽器。若不仔細觀察，外人幾乎無法發現其存在。她笑著演示，戴上助聽器後，電視音量只需要開到「35」就能聽得清晰；若是摘掉，則必須開到「65」以上。

「眼睛不好會戴眼鏡，耳朵不好當然要戴助聽器。」鮮于龍女直言，「很多老人覺得戴助聽器很丟臉，甚至怕被別人看見，這真的是很傻的想法。為了能長久、清醒地與子孫溝通，這是一項必備的健康投資。」

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閱讀：

韓綜首度揭露大S猝逝關鍵細節過程 節目證實「具俊曄親自授權」

認愛8年女友！77歲葉啟田突拋大喜訊 自豪「性欲沒問題」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】