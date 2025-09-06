小禎女兒Emma長大了！18歲亭亭玉立成「熱門商品」 追求者眾多
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
小禎（胡小禎）主持品牌發布會活動，和台灣高爾夫運動員俞俊安同台。
她的愛女Emma今年已經18歲，她坦言Emma追求者不少，也有帶回家讓她鑑定，對於女兒交友，她抱持開放態度，認為多認識沒有什麼不好。
點擊圖輯查看更多胡小禎的相片：
+18
Emma今年要升高三，對於未來要留在台灣還是留學，小禎說Emma自己也拿不定主意：
她其實滿矛盾的，因為她很戀家，會想留在我們身邊，但她又想出去看看。
小禎認為Emma畢業後也可以考慮先工作，再回來繼續學業：
外國也有人是用這樣的方式，她目前唸的學校，如果要直接唸台灣的大學，會比較辛苦一點，需要一些轉換期。
而Emma女大十八變，出落成亭亭玉立的少女，小禎笑稱女兒是「熱門商品」，追求者確實不少：
她也有帶回家給我們看，女生多看多交友是好事，因為這樣才會慢慢了解自己的需求，會不會遇到渣男要碰到才知道，總不可能遇到的都是真誠的吧。
她表示女兒目前是單身，對未來女婿條件不設限，女兒喜歡最重要。
點圖放大看更多Emma的照片：
+6
女星爆電視台淫狼惡行 控「姦完想做返朋友」 貼多張嫌疑人照片台藝人無尊拍靈異節目遇恐怖事！被女鬼「要求冥婚」：至今未離開台健美大賽「NBA日本最美女記者」宮河麻耶驚喜現身！講流利中文45歲移台港星奪金鐘獎後再爆喜訊 FB公開超聲波照宣佈榮升人父台瑜伽女神朝聖GD演唱會誤把「雛菊叫成菊花」！遭粉絲出征罵翻
延伸閱讀：
活著本身就是勝利！唐玲抗癌6年遭酸「怎麼還活著？」 回留言者：讓你失望
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】