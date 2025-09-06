小禎女兒Emma長大了！18歲亭亭玉立成「熱門商品」　追求者眾多

小禎（胡小禎）主持品牌發布會活動，和台灣高爾夫運動員俞俊安同台。



她的愛女Emma今年已經18歲，她坦言Emma追求者不少，也有帶回家讓她鑑定，對於女兒交友，她抱持開放態度，認為多認識沒有什麼不好。

胡小禎主持品牌發布會活動（聯合新聞網授權使用）

Emma今年要升高三，對於未來要留在台灣還是留學，小禎說Emma自己也拿不定主意：

她其實滿矛盾的，因為她很戀家，會想留在我們身邊，但她又想出去看看。

小禎認為Emma畢業後也可以考慮先工作，再回來繼續學業：

外國也有人是用這樣的方式，她目前唸的學校，如果要直接唸台灣的大學，會比較辛苦一點，需要一些轉換期。

而Emma女大十八變，出落成亭亭玉立的少女，小禎笑稱女兒是「熱門商品」，追求者確實不少：

她也有帶回家給我們看，女生多看多交友是好事，因為這樣才會慢慢了解自己的需求，會不會遇到渣男要碰到才知道，總不可能遇到的都是真誠的吧。

她表示女兒目前是單身，對未來女婿條件不設限，女兒喜歡最重要。

Emma（右二）女大十八變，出落成亭亭玉立的少女。（客家電視）

Emma（左二）女大十八變，出落成亭亭玉立的少女。（客家電視）

