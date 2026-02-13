44歲男星娶「趙薇接班人」後消失幕前10年 揭因「欠人情債」復出
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
44歲男星吳中天2015年和大陸女星楊子姍登記結婚，2022年迎來女兒誕生，他長期在大陸定居、發展。
近年來轉戰幕後當導演，難得回台接演賴聲川經典舞台劇《暗戀桃花源》，他坦言：「很久沒有在台灣演出，也很久沒演戲，受到賴老師邀請所以加入，還是非常享受。」
更多吳中天的相片：
+5
吳中天當年演過多部偶像劇走紅，包含《愛殺17》、《惡魔在身邊》等，科班出身的他也憑《桔醬的滋味》、《牽紙鷂的手》、《舊情照相館》分別獲金鐘獎男主、迷你劇男配角入圍肯定，演技精湛備受關注。
久未在台露面的吳中天，10多年前都曾分別與隋棠、林依晨合作過電影，沒想到在赴大陸發展多年後，於《暗戀桃花源》中重逢，同時還見到張本渝、樊光耀、梁正群等老朋友，覺得每天練習都很有感覺、充滿溫暖。
說起回台演舞台劇契機，吳中天笑稱2008年拍完電影《這兒是香格里拉》後，表演工作坊再無推出電影新作，該片也是表坊最後一部電影，開玩笑說：
覺得好像欠劇團一個交代。
於是當接到《暗戀桃花源》邀約就回台排戲。提到農曆年將至，吳中天坦言因家人都在大陸，過兩天會回大陸陪家人過年，年後再回台排練，將一路在台北待到演出，他又開玩笑：「兩邊跑的話，我應該會往生。」
延伸閱讀：34歲男星試鏡被女星嫌「嘴有屎味」遭換角 至今都會事先食香口膠
+13
59歲女星10度天氣著火辣「側腰挖空泳裝」登山 被路人認成啦啦隊71歲影后自爆「吃藥超50年」 曾7天沒睡 怕失智砸錢修復腦神經炎亞綸活動爛尾主辦涉走數 粉絲私訊求助卻遭辱罵 聊天截圖流出男星Po片控訴金鐘主持靚妻出軌 被抹黑家暴 稱手握明確外遇證據
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】