Snow Man宮舘涼太爆戀王牌主播　二人家中度春宵惹關注　官方回應

日本人氣男團「Snow Man」成員宮舘涼太，被爆與日本電視台年輕世代主播黑田美優熱戀約會，女方甚至到男方家過夜，隔日一大早才前往電視台上班。



據《女性SEVEN》報導，黑田美優今年起頻繁出入宮舘涼太的住處，相差6歲的兩人，據說從去年開始逐漸關係熟絡。

宮館涼太（Instagram@ryota.miyadate0325_sn_official）

宮舘涼太被粉絲暱稱為「舘大人」，以其獨特魅力不僅擄獲年輕族群，也讓眾多成熟女性著迷，是團內的「王子角色」。他在應對談話時刻意留白、營造從容氣氛，讓多少女性深陷其中。

另一方面，黑田美優則被譽為日本電視台的年輕王牌主播，目前擔任晨間資訊節目《DayDay.》主持人，同時也在多個綜藝節目中擔任主持工作，被視為前輩水卜麻美主播的接班人，是電視台寄予厚望的新生代主播。

黑田美優（Instagram@_miyu_kuroda）

有知情人士透露，兩人都是表裏如一、性格坦率的人，會彼此吸引、發展成戀人關係並不意外。宮舘涼太非常重視粉絲，因此他們見面約會多半都選在自家。

對此，宮舘涼太所屬經紀公司回應：

「她只是朋友之一」



另一邊日本電視台則回應：

「關於員工的私人生活，一概不予回應。」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】