80年代影視女神驚傳離世　歷經漫長抗病過程　曾演《捉鬼敢死隊》

曾在1984年經典科幻喜劇片《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）中留下令人難忘演出的荷里活女星珍妮佛倫永（Jennifer Runyon），驚傳已於上週五辭世，享壽65歲。



她的家人隨後透過社群平台悲慟證實了這項消息，透露她在生命的最後時刻，是在所有家人的陪伴下安詳離去。

荷里活女星Jennifer Runyon驚傳已於上週五辭世，享壽65歲。（GettyImages）

家人悲慟證實死訊 暗指經歷「漫長抗病旅程」

珍妮佛倫永的家人日前透過臉書發布聲明寫道：

上週五晚上，我們摯愛的珍妮佛過世了。這是一段漫長而艱辛的旅程，但在最後的時刻，她的家人都陪伴在她身邊。

雖然聲明中並未具體透露確切的死因，但字裡行間所提及的「漫長而艱辛的旅程」，暗示了她生前恐經歷了一段辛苦的抗病過程。家人感傷地補充，珍妮佛對生活的熱愛，以及對家人、朋友的無私奉獻將永遠被大家銘記於心，並在致敬文的最後深情寫下：「安息吧，我們的珍（Jenn）。」

回顧珍妮佛倫永的演藝生涯，她最為影迷熟知的表現，莫過於在1984年賣座大片《捉鬼敢死隊》中，飾演那位參與「超能力（念力）實驗」的受試女大生，該橋段至今仍是影迷津津樂道的經典喜劇畫面。在整個80年代至90年代初期，珍妮佛在荷里活擁有相當穩定的演藝事業。

而後她也演出情境喜劇《查理管家》（Charles in Charge）、肥皂劇《另一個世界》（Another World）、《時空怪客》（Quantum Leap）以及《推理女神探》（Murder,She Wrote）等多部膾炙人口的經典影集。

儘管珍妮佛倫永在晚年選擇逐漸淡出五光十色的荷里活螢光幕，回歸低調平靜的生活，但她當年清秀亮麗的模樣與生動的演技，早已成為80年代流行影視文化的一部分。如今傳出離世消息，也讓許多死忠的懷舊影迷感到相當惋惜與不捨。

