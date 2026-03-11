Justin Bieber2歲兒竟會唱《Baby》　辣妻爆醫曾警告「先別懷孕」

流行天王Justin Bieber與名模老婆Hailey Bieber於2024年8月迎來寶貝兒子Jack Blues Bieber。



Hailey近日在接受訪談時，大方分享了兒子的近況，不但爆料Jack已經展現出音樂天賦，會唱爸爸的成名曲，更意外揭露這場懷孕其實是個「美麗的驚喜」。

Hailey Bieber日前參加Jake Shane的播客節目《Therapuss》。（YouTube@SHE MD Podcast）

基因強大！Justin Bieber兒子Jack驚現音樂才華

Hailey日前參加Jake Shane的播客節目《Therapuss》時提到，年幼的Jack最近開始展現強大的基因。她興奮地表示，這兩天Jack竟然開始哼唱起Justin Bieber 2010年紅遍全球的經典神曲《Baby》，口中不斷唸著「Baby，oh...」，讓身為母親的她直呼：「這真的太瘋狂了！」簡直就是「Justin 2.0」。

除了對爸爸的音樂有反應，Hailey也透露兒子目前對「籃球」（Basketball）這個詞情有獨鍾。她笑說，Jack早上從睡夢中醒來的第一句話常常就是「籃球」，對這項運動的熱愛讓她覺得既可愛又無奈，戲稱兒子已經有了「熊孩子」的徵兆。

懷孕竟是意外？Hailey坦言曾被醫生警告「先不要懷孕」

而在另一場專訪中，Hailey也首度公開了當時懷上Jack的曲折過程。她坦言這場懷孕完全不在計畫之內：「這真的是一個驚喜。」

Hailey透露，她患有先天性的「子宮縱隔（Uterine septum）」，這是一種子宮畸形，可能會影響受孕或增加流產風險。她的婦產科醫生Dr.Aliabadi曾嚴肅告誡她：「先不要懷孕。」醫生原本計畫要先透過微創手術來處理子宮問題，確保一切安全後再備孕。

Hailey回憶道，當時她對醫生說：「好，反我現在也沒有打算懷孕，我們到時候再說。」沒想到就在手術還沒安排、也沒有心理準備的情況下，她就這樣「奇蹟般地」懷上了Jack。當她打電話給醫生報喜說「我懷孕了」時，醫生甚至開玩笑地大叫：「不！！！」

然而，Hailey生產過程與產後恢復並非一帆風順。當時由於已到預產期但胎頭遲遲未下降，最終經歷了18小時的催生。最驚險的時刻發生在寶寶出生後，Hailey出現了嚴重的產後大出血，最終利用新型負壓裝置及時止血，才化解了這場危機。

