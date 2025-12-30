台灣資深男星「四哥」猝逝　兩日前曾嘆「交給老天爺」竟一語成讖

台灣資深藝人曹西平12月27日才在社交平台談及台灣地震有感而發，寫下「一切交給老天爺的安排」，未料短短數2天後竟傳出噩耗。



12月29日晚間10時許，新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重的住處時，發現他已無生命跡象，遺體並出現明顯屍斑與僵硬現象，在場的乾兒子忍痛表示放棄急救，享壽66歲。

曹西平在12月27日在社交平台談及台灣地震有感而發。（Facebook@曹西平的粉絲愛團）

更多曹西平的相片：

+ 12

縱橫演藝圈超過40年的曹西平，以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，後來活躍於各大綜藝節目，直率敢言的風格成為其鮮明標誌。他在節目中手持哨子、隨時吹哨糾正來賓，一句「你這個醜八怪」更成為觀眾耳熟能詳的經典語錄，雖言詞犀利卻不失幽默，深受觀眾喜愛。

曹西平出身醫生世家，排行老四，自稱「四哥」，服役期間加入藝工隊，與包偉銘、陽帆等人同期出道，後成為《龍虎綜藝王》班底，也主持深夜節目《辣妹總動員》，以敢言直率形象著稱。

他性真性情、作風獨樹一格，在演藝圈留下難以取代的身影，在網路上也很活躍，各種社會議題大小事都會發表精闢的看法，深受網友喜愛。

如今，他的死訊傳開，網友們也紛紛湧入曹西平臉書，還有人震驚詢問：

不是真的吧？

延伸閱讀：57歲男星突傳病危「醫院躺了超過20小時」緊急洗胃 有食道癌病史

+ 5

延伸閱讀：

永遠也追不到了！龍千玉發文痛別曹西平 曝光私下45年深厚交情

今天要見面失約了！龍千玉慟別曹西平 嘆他一語成讖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】