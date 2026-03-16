41歲《如懿傳》女星王冕跟老公劉小磊求子5年多，砸了50萬（人民幣，約56.8萬港元）做試管嬰兒，經歷寶寶10週胎停的打擊，終於靠自然受孕成功。



14日她宣布小孩順利出生，產下約4200克的健康嬰兒，感動說：

聽見寶寶第一聲啼哭，眼淚不自覺地流出來。

41歲《如懿傳》女星王冕跟老公劉小磊求子5年多，砸了50萬（人民幣，約56.8萬港元）做試管嬰兒，經歷寶寶10週胎停的打擊，終於靠自然受孕成功，14日她宣布小孩順利出生。（微博圖片）

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王冕高齡產子 緊急住院剖腹

王冕曝光生產影片，「紀錄我人生最勇敢的一天」，王冕在最後一次產檢的時候，臨時被醫生告知要住院生產，「寶寶太大了，我現在這個週數，他已經長到了別人40週的大小，拖到39週，他可能就奔著9斤、10斤（約5公斤）去了。」

當下醫師跟王冕講解可能發生的狀況，「手術難度還是比較複雜，（寶寶）又那麼大，萬一比如說出血，我們需要搶救的時候，那你家屬在病房，會影響我們搶救的」，讓王冕聽了更加心慌，腦袋一片空白，她也交代老公：

主任覺得我宮高已經到了40，已經撐得這麼大了，到時候收縮乏力就是會有大出血，如果我要搶救什麼的，你要鎮定一點。

因為王冕有子宮破裂的風險，劉小磊當下快哭出來：

其實從臨時住院那一刻，我就有點後悔了，主任說大出血風險，我真的太害怕了。

在王冕手術前，老公、婆婆守在醫院一夜沒睡，婆婆也心疼淚崩：「如果是我的女兒，當媽媽的多心疼。」

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