TOKIO長瀨智也爆拒絕復出演藝圈內幕　痛心組合解散對電視台死心

「進入新年以來，一直有長瀨先生重返演藝圈的傳聞在流傳。其實最近，長瀨先生的一位友人，曾有機會直接向他本人確認過這個想法。」



一位神色微妙地說出這番話的，是了解前TOKIO成員長瀨智也（47歲）的演藝界相關人士。

長瀨智也(ig圖片)

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長瀨離開原尊尼事務所（現STARTO ENTERTAINMENT），是在距今5年前的2021年3月。此後他自稱「創作者」，在社交平台上分享着摩托車比賽、音樂活動、釣魚等充滿個人愛好的日常生活。

長瀨先生在退社時，對未來的規劃是『不加入其他事務所，以幕後身份從零開創全新的工作形式』，並沒有明確發表『引退演藝圈』的宣言。 日本體育報記者

而在退社後的這五年間，TOKIO發生了種種變故：

先是由城島茂（55歲）、國分太一（51歲）、松岡昌宏（49歲）以三人體制重新出發的TOKIO，可在去年6月，國分先生因涉嫌違反合規條例，從《The！鐵腕！DASH！！》（日本電視台）節目下車，組合進入無限期活動休止，同月25日，TOKIO正式宣佈解散。 日本體育報記者

今年2月，松岡也宣佈退出《The！鐵腕！DASH！！》，節目中僅剩下城島茂一人。在昔日TOKIO的陣容逐步瓦解的過程中，長瀨這段時間也並非一直保持沉默。

在國分活動休止時，長瀨曾更新自己的Instagram限時動態，寫下一段意味深長的話引發熱議：

對滿是劇本安排的世界感到疲憊的話，我推薦你去賽車。不過代價是，你會再也回不去那個滿是劇本的世界。請各位注意。

在這樣的背景下，近期長瀨「重返演藝圈」的呼聲突然高漲：

今年1月有體育報報道稱，長瀨先生已表露復出演員的意向，似乎收到了Netflix製作劇集的邀約，播出與上線時間預計在2027年以後。過去曾與長瀨合作過其出演作品的前TBS製作人現已跳槽至Netflix，外界也盛傳是憑藉這層關係，他才有出演的可能性。 製作相關人士

對演藝圈的生態感到厭倦——不過據開頭那位演藝界相關人士透露，長瀨復出的可能性其實非常低。前述演藝界相關人士：

面對友人的詢問，長瀨先生表示：『我已經沒有（回演藝圈）的念頭了。』他原本就對演藝圈的生態感到厭倦，而真正讓他下定決心的，是日本電視台方面針對國分騷動所採取的處理方式。



長瀨先生凡事都愛深究到底，十分看重對工作與熱愛事物的信念。他曾在出演電影的採訪中說過『對於不合理的事，我會用自己的方式好好傳達給對方』，對不公之事的疑心也比常人重得多。雖然他並未肯定國分先生的行為，但對於合作多年的日本電視台在沒有給出具體說明的情況下就讓國分下車一事，他再次對演藝圈產生了強烈的不信任感。



長瀨先生如今沉迷摩托車比賽與個人音樂活動，背後或許也有着這樣的想法：和被表面人際關係束縛的演藝圈不同，他想珍惜能不妥協地面對自己與夥伴的時光。



去年11月，他報名參加在茨城縣筑波賽道舉辦的賽車比賽時，面對媒體採訪曾這樣說道：

我活着，就是想對任何事都不妥協、做到極致。

他還如此解釋這份堅持的理由：「我覺得比方說廚師也是一樣。如果每天都想着料理，那明天一定能做出比今天更好吃的飯菜。我想吃的，是每天都在琢磨料理的人做出來的菜。演戲和音樂，我也是這麼想的。」（《周刊PLAYBOYNEWS》2025年11月29日）

雖說長瀨已表明要與演藝圈徹底訣別，但他仍留有一絲東山再起的「一線希望」：

據說長瀨先生對擁有極致執念、認真工作的人抱有極大的敬意。因此，如果有他信賴的專業夥伴向他發出熱切邀請，他也有可能回應這份邀約。 前述演藝界相關人士）

長瀨推翻「訣別演藝圈」決定的那一天，會到來嗎？

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