40歲女演員不滿屢遭前夫綜藝上當笑料　發文喊話：祝他靠自己發展

韓國演員具惠善與安宰賢於2020年離婚，結束4年婚姻。



近年安宰賢重返螢光幕，離婚一事不時會被提及做節目效果。具惠善8日於社群發長文，罕見對前夫安宰賢在綜藝節目中的離婚哏表達不滿。

韓國演員具惠善與安宰賢於2020年離婚，結束4年婚姻（Viu《K1頭條》）

安宰賢和具惠善2015年拍攝電視劇《Blood》擦出愛火，並於翌年結婚(《新婚日記》劇照)

具惠善回顧離婚過程，表示雖然雙方曾有不同主張，但最終以不追究真偽的方式達成協議，這雖非真正的和解，卻是一種默契與人之常情。然而，她認為，儘管離婚經歷並不愉快，相關人士在同業間以言語或玩笑持續暗示舊事，是「在真話與玩笑之間遊走的卑劣行為」。

她更直指，部分綜藝節目及製作人以提問或慰問的方式引出此類話題，對當事人造成「二次傷害」，並呼籲停止這種行為，

「綜藝也應該有良知，即便是為了娛樂而開的玩笑，只要當事人感到不快，就應立刻中止。」



【圖輯】點圖看具惠善更多照片：

+ 37

具惠善坦言自己不擅長用眼淚或言語表達痛苦，但並非毫無情感，

「沒有人有權利為了娛樂而嘲笑我」



她最後也祝福安宰賢能憑藉自身的真誠與實力獲得關注與發展。

【圖輯】點圖看安宰賢更多照片：

+ 31

具惠善IG全文：

我認為，將「離婚5年」這樣的字眼長期作為新聞標題進行固化、貼上標籤，並反覆主導這種報導，並不是正確的新聞倫理。

在我與前配偶的離婚過程中，雙方曾有相互矛盾的主張，最終選擇不追究真偽、達成協議。雖然這不算是真正的和解，但可以視為一種默契，也是作為人的本分。

離婚本身就是雙方各自主張自己受害的過程，因此既自私又艱難。儘管與前配偶的離婚過程非常不愉快，但在同一行業中，持續透過各種暗示或間接的言論讓人聯想到當事人（甚至在真話與玩笑之間反覆試探的發言），都是卑劣的行為。

此外，製作各種刺激性八卦節目的人，如果透過提問或表面上的安慰來引出這個話題，這就是對作為前配偶的當事人進行「二次傷害」，也是給予巨大傷害的行為，希望大家能夠意識到這一點。我希望綜藝節目也能有良知。即使只是為了娛樂、只是開玩笑，只要當事人能感受到明顯的不快，就應該立刻停止。

我是一個不擅長用眼淚或言語表達痛苦的人，但並不代表我沒有感情。我真心希望大家能明白，為了娛樂而嘲弄我，這世上沒有任何人有這樣的權利。

同時，我也希望前配偶能以自身真正的身份與真誠去活動、受到關注並有所成長，而不是以「我」作為題材，並祝他前程似錦。



延伸閱讀：

李多慧鏡頭前突脫衣！首次公開素顏嫩到像小女孩

DJ SODA控遭揉胸強抱 收2男1女道歉信「和解了」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】