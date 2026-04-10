泰國男神Mario Maurer旋風式襲港　大談「冒險」想去海灘叉電

泰國國人氣男星Mario Maurer今日（10日）旋風式現身九龍塘，出席著名手錶品牌 Longines的期間限定店活動。久未與香港粉絲見面的他，以一身優雅打扮亮相，現場氣氛熱烈。

重新定義「冒險」：心態決定一切

經常穿梭世界各地工作的Mario，被司儀問到對「冒險」的看法時，分享了一套獨特見解。他認為：「冒險不一定要追求極端，或是一段遙遠的旅程。對我而言，冒險更多是一種心態，只要你願意去體驗和探索，每一天都可以是冒險，不需要追求極致。」

泰國男神Mario Maurer旋風式襲港。（吳子生攝）

鍾情大海嚮往香港海岸線

當被問及若能立刻展開一場即興旅行會選擇城市還是海邊時，Mario毫不猶豫選擇了大海。他解釋，大海能讓他感到平靜，同時帶來強大的能量，讓他感到放鬆。他也提到聽聞香港擁有非常美麗的海灘，希望下次有機會能親自去感受一下。

私人時光「關手機」 專注家庭

工作繁忙的Mario亦分享了平日的減壓秘訣。他透露，在不用工作的日子裡，他最重視的是與家人相處的時光，而最關鍵的一步就是「關掉手機」，他認為放下電子產品，專注與媽媽和兄弟共進晚餐，享受當下的陪伴，才是最有效的放鬆方式。