張柏芝攜幼子遊樂園獲奶音告白　感性吐露心聲：兒子在哪我就在哪

女星張柏芝自與謝霆鋒結束五年婚姻後，一直獨力撫養兩名兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），2018年她秘密誕下幼子張禮承（Marcus），生父身份至今依然成謎。近年來，工作忙碌的張柏芝曾因身體抱恙而無奈停工休養長達一年。如今復出後雖然工作行程滿檔，但她始終將三個寶貝兒子放在首位，只要一有空檔就會陪伴在他們身邊，對孩子們的照顧可謂無微不至，絕對稱得上是圈中公認的廿四孝媽媽。



張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

奔波澳歐輪流陪伴長次子 全天候貼身照顧

今年2月初，張柏芝18歲的大兒子Lucas遠赴澳洲悉尼升讀大學。為了讓愛子能安心適應新環境，愛子心切的她親自帶著近十件行李緊隨其後飛往當地，全天候打理兒子的生活起居。

為咗照顧大仔前往澳洲升讀大學，張栢芝親自托運八九件行李。（小紅書圖片）

在澳洲替大仔安頓妥當後，這位不辭勞苦的媽媽又馬不停蹄地飛往西班牙馬德里，只為陪伴二兒子Quintus參加排球比賽，用實際行動全力支持孩子們的夢想與發展。

安頓好大仔後，張柏芝又飛到西班牙。（IG圖片）

攜幼子同遊主題樂園 孻仔多聲道甜蜜告白

除了悉心照料兩名年長兒子，張柏芝對幼子Marcus同樣疼愛有加。近日，她在社交平台上分享了一段親子短片，紀錄了她帶同Marcus前往香港主題樂園遊玩的歡樂時光。影片中，張柏芝幽默地笑稱自己正在與兒子「爭奪」樂園的周邊商品，她打趣地表示：「我跟我兒子一直在搶，很貴喔，然後我還不讓給他，因為我也喜歡米奇！」母子倆宛如朋友般鬥嘴的互動，充滿了溫馨與童趣。

張柏芝近日上傳了一段帶細仔Marcus前往香港主題樂園遊玩的vlog。（影片截圖）

張柏芝笑稱自己與兒子一直在「爭奪」樂園的周邊商品。（影片截圖）

張柏芝也在影片中吐露了為人母的最真摯心聲：「我覺得小孩跟着媽媽，我們互相陪伴其實是很重要，去哪裏都一樣，反正我兒子在哪裏，我就在哪裏。」雖然Marcus在影片中並未公開露面，但他以一把可愛的奶音對媽媽深情告白：「我愛妳很多」，過程中更流利地切換英文與粵語進行溝通，瞬間融化了大批粉絲的心。

張栢芝吐露心聲：「反正我兒子在哪裏，我就在哪裏。」（影片截圖）