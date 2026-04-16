最強小三「五索」高調拍片曬恩愛日常　直言馬清鏗是流量密碼

去年網紅「五索」鍾睿心（Rachel）遭爆料與已婚的大生銀行主席馬清鏗展開長達九年的秘密交往，期間更為男方誕下四名子女。近年來更是越來越高調的在社交平台上分享與馬生的日常視頻。近日，五索在社交平台上傳了一則視頻，視頻中她把打翻的的橙汁粉沖給馬生飲。



網紅「五索」鍾睿心。（IG@5kidsokma）

五索打翻橙汁粉給馬生飲

視頻畫面中，五索在準備沖泡橙汁時，不小心將橙汁粉打翻在桌面上。面對桌面上的粉末，她表示不願意浪費，但因自身身體虛弱，無法親自飲用這杯沖好的橙汁，於是決定將沖泡好的橙汁給馬生飲。她還笑著向鏡頭解釋道：「其實酒店每天都會定時打掃，所以我覺得這樣是沒問題的，只不過我自己不會喝，畢竟我身體狀況比較虛弱。」

五索打翻橙汁粉給馬生飲。（IG截圖）

馬生被拍緊張追問

橙汁沖完後，五索一手舉著手機，一手端著橙汁走向馬生，動作自然地將杯子遞到他面前。馬生接過橙汁的瞬間，就留意到了她手中正在錄像的手機，頓時顯得有些緊張，連忙追問：「你在拍我嗎？」對此，五索表示會把他的樣子遮住，讓他安心喝下這杯橙汁。

馬生被拍緊張追問。（IG截圖）

馬生飲完她這杯特調橙汁後，五索還得意的用紙巾捂住嘴巴偷笑。除此之外，五索還主動透露，「你影我」這句話其實是馬生的口頭禪，更直言馬生其實是自己的流量密碼。