李榮浩直播釣魚爆意外　手機落水十萬人「遇溺」　網狂笑神級完場

內地歌手李榮浩近日在戶外直播釣魚途中突發意外，手機意外掉落水中，直播間畫面從仰視天空的視角突然中斷，超過10萬多名觀眾在線目睹手機「溺水」。



事情發生在4月22日，李榮浩一時興起開啟直播，在戶外一邊垂釣一邊與粉絲互動。他坦言這次是臨時起意，並未準備手機支架，只能用石頭簡單固定手機，還調侃自己：

光是擺好手機就費了不少勁......手機掉水裏就不能導航回家了。

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直播過程中，他一邊整理釣具，一邊與網民輕鬆聊天。觀眾調侃他是否又「空軍」（釣不到魚），他也幽默回應，還提到自己此前曾成功釣到魚，現場氣氛相當輕鬆愉快。沒想到，就在他甩竿的一瞬間，手機突然失去平衡，鏡頭從仰拍天空的角度猛地一晃，隨即「墜入水中」，直播也戛然而止。

突如其來的「翻車」瞬間引爆彈幕區，有網民留下調侃留言：

「還有10萬人在水裏怎麼辦？」

「到底是要魚還是要我？」



隨後，直播間直接顯示「直播已結束」，整場累計觀看人數高達1077萬，意外成為一場爆紅的「翻車現場」。不少網民戲稱，這是「最有畫面感的一次下播」，更有人打趣：

魚沒釣上來，手機先下水。

而當日晚上李榮浩通過社媒發布視頻報平安，透露人沒事、手機已撈回並已到家。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】