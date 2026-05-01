女神配對計劃2丨阮嘉敏笑公糧相親係筍工　何沛珈爆獲算命師加持

由「金牌媒人」林盛斌主持、載譽歸來的真人騷戀綜《女神配對計劃2》，自本月中宣布全新5位「配對女神」（排名不分先後）—郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）及何沛珈（Roxanne）後反應熱烈，連日來大批新一季「求愛勇者」紛紛湧到官網報名。



郭珮文（Juliana）日前於官網及個人社交網「出招」呼籲「求愛勇者」。（官方提供圖片）

女神配對計劃2丨俞可程一個原因拒睇相問桃花

為了令各位心郁郁但依然未敢行動的男士有更清晰指引，5大女神由本周一（27日）開始陸續於官網及個人社交網「出招」呼籲。繼頭炮郭珮文後、先後接手出場的女神順序為阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、何沛珈（Roxanne）及俞可程（Kanis）。

當中，Amber、Mandy與Roxanne都甚有信心憑節目一擊即中，Amber更覺得會遇上真命天子：「我行緊桃花運，又行緊官來合我運，所以我知道我會好容易遇到真命天子喺呢段時間」、「好容易就會遇到一個好死心塌地鍾意我嘅人」。

陳若思Amber覺得會遇上真命天子。（官方提供圖片）

Roxanne：「算命師傅有講過話大概七、八月，我桃花係好旺嘅，咁我就覺得好似同呢個節目撞埋咗（好Match）。」

何沛珈Roxanne說她桃花運好旺。（官方提供圖片）

Mandy：「我哥哥好信風水，佢每年都會幫我擺桃花陣，今年師傅年頭已經話（我）得架喇，然後冇幾耐你哋就搵我喇。」

阮嘉敏Mandy已經交師傅擺好桃花陣。（官方提供圖片）

至於俞可程Kanis，則坦言沒有問過桃花運，皆因她喜歡「驚喜」：「我鍾意去感受佢終於嚟嗰種感覺，未知嘅嘢我通常唔想預測住，咁樣到時緣份真係嚟咗我會更加開心。」

俞可程Kanis沒有測過桃花，但依然期待。（官方提供圖片）

女神配對計劃2丨Amber望打開「男性社交圈子」

談到有幸參與《女神2》拍攝，Roxanne雖然綜藝經驗豐富，但她卻坦言其實很緊張：「我覺得有啲驚，始終我未玩過真人騷，好驚唔知大家會唔會鍾意我嘅真性情。」

Roxanne雖然綜藝經驗豐富，但她卻坦言其實很緊張。（官方提供圖片）

至於甚少玩綜藝的Mandy，則反而笑言覺得遇上筍工：「原本我都諗住相睇，咁我相睇要畀錢，依家公司畀埋人工我嚟玩呢個節目，出埋錢畀我搵男朋友，筍工吖！」

Mandy笑現在公司給錢自己去相親，真係筍工呀！（官方提供圖片）

Amber則希望透過《女神2》，打開「男性社交圈子」。

Amber望透過《女神2》打開「男性社交圈子」。（官方提供圖片）

女神配對計劃2丨四位女神擇偶條件一覽

陳若思：溫柔、脾氣好，最好生得高「我發現自己對住啲高嘅人係會易啲有安全感」

阮嘉敏：冇特別要求「我要求唔係好高，放膽嚟追我啦。」

何沛珈：成熟、識照顧人、鍾意小朋友優先「因為我自己好鍾意小朋友，同埋對小朋友好嘅人有機會係個好爸爸」

俞可程：溫柔、照顧另一半、沉靜啲、識煮飯、笑得好睇