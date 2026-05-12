精舍命案｜藝人李威獲判囚22月　死者家屬見夫婦2人誠意允緩刑5年

台灣台北地院審理精舍命案，依幫助犯傷害致人於死罪判藝人李威有期徒刑1年10月，判李威的妻子簡瑀家有期徒刑1年8月，夫妻2人都宣告緩刑5年；死者蔡女的胞兄今聆判後表示，因有感受到李威夫妻誠意，所以同意給予緩刑。



蔡女的胞兄今天在律師陪同下至法院聽判，對為何同意法官給與李威夫妻緩刑宣告說明，至於法官對其他被告的量刑，他表示「再討論是否請檢方提起上訴」。

李威（Instagram@elvanchien）

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依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

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法院共審判13人，包括王薀、精舍「三大女護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴以及李威、簡瑀家夫妻和李淵源、姜芃妤、「耀智師父」吳慧珠、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇。

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