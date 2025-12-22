黃明志涉毒案反轉　驗尿陰性法院撤吸毒罪　獲當庭釋放卻保持沉默

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖尚未證實他與命案有直接相關，但他目前已經全面停工。



黃明志目前口頭保釋期延長到明年1月11日，雖暫未查出與命案相關線索，但因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，12月22日再度開庭，黃明志因尿檢陰性，獲判無罪，當庭釋放。

黃明志12月18日雖因病缺席出庭，但其委任律師鄭清豐在庭上指出正式驗尿報告結果為「陰性」，12月22日黃明志一身黑衣親自現身法庭，為吸毒案出庭，由於控方副檢察司在庭上公布了「尿檢陰性」的報告，因此被法官宣判無罪，並可退回保釋金。

不過黃明志全程相當低調，面對現場記者的提問，始終保持沉默，只是禮貌地要記者注意腳下安全，隨即與同行人離開法院，雖然吸毒案無罪釋放，但他仍有持毒案需面對，日前他也透過社群平台發聲，坦言近期正處於人生低潮，他寫道：

近期應該是我人生中的最低谷了……工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也要遭到異樣的眼光看待。

