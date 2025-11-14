演藝界大哥牽涉黃明志案？揭事發前見過謝侑芯　稱「不知她名字」

網紅謝侑芯陳屍酒店，黃明志吸毒並涉案，吳宗憲竟也身陷其中。



他透露，日前拍了一支MV，謝侑芯就是其中一個角色，站在他旁邊，而黃明志則是導演，「拍完後他們兩個就離開了，沒幾天發生這個事（謝侑芯死亡、黃明志涉毒）」。

吳宗憲透露案發前還與黃明志、謝侑芯拍過歌曲MV。（jacky_wu60@IG）

吳宗憲說：

我其實不知她的名字，新聞爆出來後，是旁邊的人說，憲哥，那個人就是那天站你旁邊的她，我記得她胸部很大，看新聞時我蠻難過的，現在她走了，畫面不能用，要通通去掉，變成我要再找時間多拍一天。

台灣女網紅謝侑芯。（IG@irisirisss900）

最近才復出的辛龍，之前是吳宗憲旗下藝人，和他還有聯絡？吳宗憲說，「有呀，我一直鼓勵他，該說的話這幾年講太多了，你要自己走出來，要自己想通，他的新歌還不錯，『春暖花開』，也代表他的春天要來了」。

至於「綜藝玩很大」的坤達最近涉入閃兵案，吳宗憲誇他「負責」，離台時曾勸他先把工作完成，但坤達說，「我現在不行，社會形象不好，要給人好的觀感」，他認為坤達知錯能改，善莫大焉。

黃明志11月5日凌晨現身警局到案說明。（Facebook@Namewee 黃明志）

