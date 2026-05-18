混血肥仔風波不斷　頻道BBO兩大台柱牙Em與Hilary相繼宣佈離巢

網紅「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近年接連捲入婚內出軌及家暴等毀滅性風波，導致形象徹底插水。雖然他已於今年3月正式宣布與其創辦的網台頻道 BBO（Black Box Office）結束合作關係，但頻道聲勢早已一落千丈，更被網民發現已接近兩個月沒有更新影片。沒想到近日頻道再度迎來重創，兩大深受網民喜愛的靚女台柱「牙Em」（Emily）與Hilary，日前竟先後於社交平台宣佈離巢。

混血肥仔。(影片截圖)

牙Em拋離巢震撼彈：大方感謝BBO栽培

深受歡迎的主持牙Em（Emily）日前在社交平台上拋出離巢消息，她在帖文中回顧自己的成長歷程，流露不捨之情寫下：「不捨 但多謝大家 有緣再見了」。回顧自己在頻道的蛻變，她大方感謝平台的栽培：「無論大家鍾唔鍾意BBO，喺呢個平台，令大家都認識牙Em :')」。她亦感激陪伴她成長的粉絲，並於文中大方直言「多謝BBO俾大家認識牙Em」，最後亦對未來寄予厚望，向網民高呼：「希望大家將來會喺其他平台見到我啦！」

牙Em宣佈離巢。（ig@emilychttt）

牙em向網民高呼：「希望大家將來會喺其他平台見到我啦！」（IG@emilychttt）

效力3年主持Hilary感性道別：坦言「非最理想結局」

而在BBO效力近三年的人氣主持Hilary，於社交平台上曬出昔日的影片，並感性寫道：「不知不覺在bbo已差不多三年了，這並不是最理想的結局，但理解的。」字裡行間透露出不少無奈。她坦言這段旅程讓自己成長了許多，最後更與觀眾相約：「就好似我喺bbo第一條片開頭咁講，嚟緊繼續多多指教！」暗示未來仍會繼續幕前幕後的工作。

主持Hilary亦發文宣布離開BBO，坦言「這並不是最理想的結局」。（IG@hilarytyw）

人氣主持Hilary在BBO效力近三年。（IG@hilarytyw）

混血肥仔深陷家暴醜聞 3月已與BBO結束合作

事實上，BBO頻道的沒落與前主理人「混血肥仔」曾達恩的負面新聞息息相關。他早前被爆出背着移英前妻芊蕙子，偷食頻道搭檔兼女主持丁丁（丁彥均），隨後更傳出他因在英國境內家暴前妻而被法庭判處罪成。雖然混血肥仔事後曾拍片拿出法律文件澄清「絕對冇拳打腳踢」，並於今年3月高調宣布與BBO劃清界線、結束合作，但一連串桃色與暴力風波已令網民對該品牌誠信破產。如今兩大主持在肥仔退出後亦雙雙離巢，不少網民直言「老細關公災難，肥仔跟唔過」，紛紛祝福兩位女神能有更好的出路。

網紅混血肥仔近日爆出偷食傳聞 (IG圖片)

混血肥仔與老婆芊蕙子，近日正式撕破臉，雙方就分居一事各執一詞。（fb@芊蕙子）

芊蕙子稱從未收到混血肥仔的離婚呈請，促請對方提交具法律效力的分居協議。（IG@azalealubyyip）

混血肥仔表示「既然同意分居就不算出軌」。(影片截圖)