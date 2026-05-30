專訪｜邱晴揭初入行被誘去神秘飯局　當眾怒斥鹹豬手：唔好再掂我

在選美舞台上，年齡往往是雙刃劍。當年僅17歲的邱晴宣布參選香港小姐時，外界總愛用「初生之犢」來形容她。然而，在這光鮮亮麗的霓虹燈背後，這位被網民封為「純情女神」的女孩，在未滿成年之際，就已經早一步修讀了娛樂圈這堂殘酷的「成人禮」。

邱晴接受《香港01》人物專訪時，首次敞開心扉，揭開昔日那些不為人知的辛酸與潛規則。

邱晴大爆「飯局」內幕當眾怒斥鹹豬手。(葉志明攝)

不是普通的飯局

17歲，本該是在校園裡為公開試奮鬥的年紀，邱晴卻因為出眾的外貌，早早踏入了這個充滿誘惑與陷阱的圈子。回憶起初入行時被熟人邀請出席的「神祕飯局」，邱晴至今仍歷歷在目：「其實都有人叫我出去食飯嘅，一定有啦。」

邱晴語帶無奈地笑道，初入行天真單純，根本沒想過背後的複雜，「我一開始就唔覺得係飯局嘅，嗰日我就應承咗佢去食飯。不過事先聲明，我係冇錢收嘅！去到一睇，其實餐飯正正常常，有男有女，但全部都係後生女，而啲男人呢，就全部都偏大個嘅。」

席間，中間人聲稱要為她介紹導演和行內前輩，但邱晴很快就察覺到異樣：「我覺得食晒成餐飯，都完全冇特別提起過關於工作上嘅嘢。佢地喺度講埋啲無聊嘢，我心諗：『呢個……呢個係咩局嚟㗎？』你又話傾公司嘢、傾工作嘅？」

港姐邱晴大爆「飯局」內幕當眾怒斥鹹豬手。(葉志明攝)

更讓她感到渾身不自在的，是座位上的刻意安排：「我唯一堅持嘅，就係一定要黐住個女仔坐！因為佢原本真係想隔開我哋坐㗎！我就話：『唔得！我一定要同佢坐！』」飯後，現場甚至安排了唱歌消遣，眼見氣氛越來越不對勁，邱晴高度戒備：「我心諗好似好唔對路，我走先啦！」

經此一役，邱晴認清了現實，毅然割席：「之後我都冇再同嗰個人講嘢啦。既然俾一次機會你，原來係噉嘅，噉我就收返下次嘅機會，從此冇下次。」

面對「鹹豬手」 怒斥「唔好再掂我」

如果說神祕飯局只是試探，那麼在商業應酬中遇上「鹹豬手」是直接的冒犯。邱晴透露，曾在一場宴會中，有自稱是「老闆」的現場觀眾借機抽水：「去唱歌嘅時候，佢突然間搭住我條腰。我個人好直接、好抗拒同人有身體接觸。我即刻擰開佢、甩開佢！」邱晴揮動著雙手演示，眼神中依舊帶著當時的憤怒。

面對有權有勢的「老闆」，不少新人可能會選擇吞聲忍氣，但邱晴體內那股反骨與正氣，讓她選擇了正面迎擊：「我一開始好禮貌、微微笑噉同佢講：『你唔好再掂到我啦，你唔好再搭我膊頭啦。』點知佢仲係唔理我，搭咗好多次！之後我就真係忍無可忍，當眾鬧佢：『你唔好再搭我膊頭啦！』」

一聲怒喝，嚇得對方當場縮手。問她怕不怕得罪老闆而失去工作機會？邱晴堅定地搖搖頭：「我覺得既然你都唔尊重我，我都冇必要俾面你，直接鬧你囉！」她更開玩笑說，自己雖然看似嬌滴滴，但其實「生得牛高馬大」，私底下還學過泰拳，絕對有能力保護自己。

港姐邱晴大爆「飯局」內幕。(葉志明攝)

港姐邱晴大爆「飯局」內幕。(葉志明攝)