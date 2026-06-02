丁子朗專訪｜TVB如少林寺幫磨煉演技　被命理師預言2027年有情劫

香港TVB小生丁子朗擔任主演之一的TVB靈異輕喜劇《香港探秘地圖》（簡稱《香港》）正在熱播，劇中他飾演的攝影師高文彬幼年時父母雙亡，多年來無法放下對亡母的執念。



28歲的丁子朗接受《聯合早報》電訪時透露，一開始接到劇本時，他覺得這是一個比較獵奇的靈異故事，應該用比較凝重的心態去演出，開拍之前做了功課也看了一些鬼片。可是，他與黎耀祥討論後改變了演出方式，「祥哥（黎耀祥）建議我們做回自己就好，所以對我來說這個角色比較容易駕馭。」他解釋，劇情本來就有很多重感情和懸疑戲份，若再表演得過於凝重，觀眾可能會看得比較辛苦。

丁子朗談與黎耀祥、龔嘉欣拍攝《香港探秘地圖》感言。(《香港探秘地圖》截圖)

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於是，丁子朗在《香港》開拍時便拋開了先前做的功課。他說，部分觀眾最初或許會將此劇與2019年懸案單元劇《十二傳說》對比，但團隊沒有將《香港》視為純粹的靈異故事，而是當成一部帶有搞笑元素的温情小品來拍攝，希望觀眾追劇時有驚喜。

丁子朗此次可謂本色演出。他直言，高文彬的熱血、大無畏性格與自己非常相似，即使天塌下來也覺得沒事。

我的朋友都說我在戲裏的造型跟我私下的穿搭一模一樣，性格也是。我說對，因為就是我！《香港探秘地圖》拍得很舒服，我們四個（包括黎耀祥、龔嘉欣和倪嘉雯）基本上都在做自己。

被命理師預言2027年有「情劫」

丁子朗坦言自己向來怕看鬼片，但拍《香港》後看法改變，認為所有的靈異事件都源自於執念與情感。「劇中的媽媽過世了，我那麼想看到鬼，就是因為我很思念她。所以我現在對鬼魂、靈異沒那麼害怕了。」

至於是否如角色般篤信風水，他表示自己是相信的。丁子朗透露，在拍攝《香港》期間認識了不少命理師，並曾私下請師父為他的感情與事業指點迷津。師父預言他2027年將有一個大劫，但未透露如何渡劫，

師父說明年有兩種可能：一是遇到爛到不行的爛桃花，另一個則是結婚大喜事。2026年已過一半，我還是單身，明年怎麼結婚？

當被問及是否有閃婚的可能時，丁子朗坦言現階段不去想那麼遠：「我也不知道，師父是這麼說的。」他接着補充，師父準確算出他事業上的一個大劫發生在2018、2019年，讓他覺得「蠻準的」。

與龔嘉欣再合作 笑稱兩人「青春還在」

丁子朗與龔嘉欣相隔近十年再合作，他幽默笑說：「大家的青春都還在，臉還是沒垮！」他透露戲裏雖然暗戀龔嘉欣，但兩人沒有發展感情線。

此外，丁子朗跟黎耀祥同樣緣分不淺，他入行的第一個綜藝節目，便是與黎耀祥到日本、台灣拍攝的《嘆得好健康》，「（跟黎耀祥）拍戲是第一次，而且隔了那麼多年再合作，非常開心。」

《香港》以七大香港都市傳說為藍本，通過單元劇形式敘事，其中讓丁子朗印象深刻的是華富邨UFO（不明飛行物）的單元。他指出，劇組當時實景拍攝，華富邨濃厚的人情味令他難忘，公公婆婆會主動與劇組聊天。他回憶有一次早收工到附近的超市買東西，「他們（居民）會跟我說這個水果是當季的，比較好吃。過去我去過那麼多家超市，沒有人會跟我講話，都是買完就走。但在華富邨，大家會主動聊天，感覺很有人情味。」

戲劇作品零存貨不焦慮 繼《俠醫》後將再演反派

丁子朗於2023年參加男團選秀《亞洲超星團》，雖未能成團出道，但收穫頗豐。

丁子朗（前排中）2023年參加男團選秀。（微博圖片）

他指出，《亞洲超星團》的經歷對他改變很大，拓寬了眼界，「我享受舞台是因為能立刻看到觀眾的反應。我唱不好，觀眾的臉會皺起來；唱跳得好，他們會跟着一起high，我很喜歡這樣的感覺。」因此他希望能有更多登台唱歌的機會。

談及未來想挑戰的角色，他提及在2025年播出的《俠醫》中飾演壞事做盡的反派，讓觀眾看到他不同的一面。他透露，接下來還會再挑戰反派，但有別於《俠醫》裏的斯文敗類，這次他將飾演一個大惡魔。

當被問及在《香港》之後暫時沒有「存貨」，會否因此感到焦慮，丁子朗毫不猶豫地表示「不會」。他解釋道，除了參加《亞洲超星團》，近年他也積極到中國大陸拍戲，參與了長劇、橫屏中劇和短劇等多種形式的製作。

「我在大陸遇到很多好演員，霍建華老師也成為了我的師父。大陸市場很大，每部戲都在不同的城市取景，可能一拍就是兩三個月。像去年我在海南島拍了兩個月，也去了廣州、北京和雲南西雙版納等很多漂亮的地方。」他認為，這些在大陸的拍攝經歷讓他視野大開，再回到TVB拍戲時感受也不同了。

丁子朗加入TVB已有十年，他指出，過去在TVB所學到的，如今可運用於不同的作品和平台上。他比喻道：

TVB就像少林寺，我學有所成後下山繼續習武，到不同的地方拍戲，學以致用，繼續磨鍊。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】