前「御用偽娘」李豪揭TVB續約黑幕　自爆退圈靠炒股過富貴生活

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》近期屢傳即將進入尾聲，令不少劇迷大感不捨。當年在第一輯中憑飾演「馬子妮（蔣家旻 飾）」男友「許冬豪」而一炮而紅的李豪，日前在內地社交平台開直播，罕有地向網民大爆當年在TVB的續約黑幕。

李豪於2007年參加《第3屆香港先生選舉》，奪得「最具人氣香港先生大獎」後入行。（電視截圖）

爆料大台續約內幕

李豪在直播中坦言，當年《愛·回家》正值收視高峰，他飾演的「阿豪」極受觀眾歡迎。就在此時，公司高層主動找他談續約：「當時公司同我講，如果想個角色繼續發展、長做長有，就必須要加簽7年長約。」

當時滿腔熱血的李豪為了保住得來不易的出鏡機會，毅然決定簽下這張「賣身契」。豈料命運弄人，簽約後不久，《愛·回家》竟然大變動，幕後班底與主要演員遭到「毀滅性大換血」，馬家線幾乎被全盤腰斬。簽了長約的李豪頓時失去魂魄，非但沒有如預期般獲得更多機會，反而被降格做回跑龍套閒角。在2020年合約期滿後，決心離開這個傷心地。

李豪以為角色長做長有，最後因人事變動，整個《愛．回家》換晒班底。（微博@李豪）

曾封大台「御用陰柔男」

其實在李豪的TVB生涯中，除了「許冬豪」一角深入民心外，他亦因為長相清秀、自帶一種陰柔氣質，經常被監製欽點演出各類極具挑戰性的特殊角色。《4 in Love》大膽挑戰飾演變性人，《幕後玩家》傳神演繹舉止女性化的娘娘腔，《東西宮略》飾演說話尖聲細氣的太監。雖然角色定型，但李豪每一次都交足功課。而在他離巢前的告別作《七公主》中，他飾演女主角黃翠如的徒弟，當時憑著成熟了的演技再次引起網民關注，可惜當時他去意已決，不再留戀電視圈。

李豪在《東西宮略》演太監小六。（電視截圖）

離巢生活更精彩！搖身一變「炒股達人」 去年換車兼置業過富貴退休生活塞翁失馬，焉知非福。離開大台的枷鎖後，李豪的人生反而迎來驚天大逆襲，他在直播中自爆，近年已經基本退出了娛樂圈，目前在內地過著無憂無慮的「提早退休生活」。他透露自己近年鑽研金融市場，現時單靠股票投資的收益，就已經足夠維持相當高質素的生活。