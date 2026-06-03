師傅點算丨姜皓文訪降頭師學法與鬼仔同行　拍邪戲靠防降三招保命

《師傅點算》6月2日晚嘉賓「黑仔」姜皓文，近日他在主演的電影飾演降頭師。恐怖題材的港產片長久獲觀眾受落，特別是有關降頭術的電影，受歡迎作品包括︰《降頭》、《邪》、《蠱》、《魔》、《降頭》、《南洋十大邪術》等。今趟黑仔在新作中既要跟降頭師學法，又要每日花兩小時化降頭師造型，他接受施焯日（Arthur）訪問時說︰「因為化完之後要噴定型，造出『嚡』嘅效果。至於個妝我都有畀意見，眼底下個心型紋身，係我要求加落去，覺得會詭異啲。」

主持及嘉賓。（官方提供圖片）

姜皓文近日他在主演的電影飾演降頭師。（官方提供圖片）

拍邪戲靠防降三招保命

黑仔表示起先家人反對接拍此戲，理由顯而易見，經多番堅持最終成事。開工前劇組帶黑仔跟多名降頭師見面，其中一位特別投緣，親身授法讓黑仔見識降頭術奧秘。他們同時拜訪幾位中過降的苦主，黑仔笑說︰「佢哋話咪好似病咁囉，而降頭師畀我感覺就好似中醫師，幫人哋醫病，好普通一位阿叔或者哥哥，我嗰啲（造型）係戲劇效果度出嚟㗎。」講到最印象深刻是有位降頭師，會帶同養的「小朋友」一起出入，好多時用膳、坐位都要預留「小朋友」一份。黑仔透露今次拍戲最大收穫是學曉「防降三招」，他表示︰「要執番自己啲頭髮、唔會周圍剪指甲、行開咗杯茶就唔好再飲。」

節目中三駕道長趙嘉寶直言懂法門的師傅，理論上都會落降，而中式的用詞並非「落降」，她解釋說︰「我哋會叫『落法』，係唔會去傷害人，而係去保護。所以要識唔好（落法）個套，因為你要識咗，先知點幫人解。」此外，火火宣布下星期將舉行第二次Fan Meet主題「講財運」，又會有另一位殿堂級人馬邵音音擔任嘉賓。