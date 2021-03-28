蘇志威老婆劉小慧被指為錢「虐馬」　澄清只為愛馬覓理想養老地方

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-28 08:00

蘇志威與老婆劉小慧近日捲入一單被指「虐馬」的事件，事緣蘇志威養有一隻馬名為「駿王」，在香港曾於2017年至2020年這段期間出賽，已經退役，曾兩次奪得第一的名次。馬匹曾被發現心律不正，於是蘇志威與劉小慧決定將「駿王」退役並送到新西蘭養老，本來相安無事，但日前「駿王」突然出現在澳門並上陣，原來早於一月份已經回到澳門試閘，並於蘇志威名下改為太太劉小慧名下。

兩人不時入馬場支持「駿王」。（IG@劉小慧）

今次「駿王」再次落場，劉小慧被指不顧馬匹安危，明知「駿王」曾有腳傷及兩度心律不正，但為了獎金仍然要牠以生命相搏。劉小慧在接受其他傳媒訪問時大呼冤枉，指本身想將「駿王」由新西蘭運到內地一個更理想的地方養老，但要入內地的程序很繁複，無奈之下只能將「駿王」安放在澳門，這段期間更規定要出賽，更指「為獎金」這個說法絕不成立，因為只是機票和在澳門養馬費已高達7位數字，並揚言沒有馬主會像她一樣，養馬不是為錢反而不停「抖水」。

劉小慧指自己是一個好馬主。（IG@劉小慧）

兩公婆當「駿王」像兒子一樣。（IG@蘇志威）

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