Stephy戴口罩與容祖兒傻傻分不清　引出本尊留言：我幾時影㗎？

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現年37歲的鄧麗欣（Stephy）一向天生麗質，無論是濃妝、淡妝還是素顏都一樣靚過不少女星，去她的Instagram自然見到Stephy對自己不化妝的狀態多有自信。昨日（7日）她在Instagram上載一張戴着漁夫帽、戴着口罩的自拍照，僅僅露出一雙沒有化眼妝的眼睛，卻有不少網民表示這張照片的Stephy與容祖兒傻傻分不清，紛紛表示「第一眼以為容祖兒」、「好似！」、「第一眼睇錯！」。

在Instagram上載一張戴着漁夫帽、戴着口罩的自拍照，僅僅露出一雙沒有化眼妝的眼睛，卻有不少網民表示這張照片的Stephy與容祖兒傻傻分不清。（Instagram：@stboo）

戴了口罩的容祖兒。 (網上圖片)

見到不少網民表示自己與容祖兒撞樣，連Stephy自己都忍不住留言表示「我自己睇睇下都覺得好似！」，更引出本尊容祖兒在照片底下留言：「我幾時影㗎？」勢想不到本來並不似樣的Stephy和容祖兒都會被指像孖生姊妹，因此不少網民都很希望兩位可以再戴着口罩一起影張相，看看究竟有多像。

Stephy自己都忍不住覺得自己好似容祖兒，（Instagram：@stboo）

容祖兒都有在Stephy的照片底下留言：「我幾時影㗎？」（Instagram：@stboo）

點擊比較Stephy和容祖兒似唔似：

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