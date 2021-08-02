中韓女團SKYLE首次公開出道曲預告　粉絲後援會遍佈全球

SKYLE於韓國時間2日0點在官方SNS上公開了主打歌《給我天使之翼》的首張專輯《FLY UP HIGH》的概念預告片，在13秒的短視頻中，展現了與眾不同的衝擊力，以獨創性的概念提高了出道期待感。

影片以掛在牆上的白色面具映射出聚光燈的場面開始，身穿華麗的紅色禮服，用面具遮住臉的SKYLE登場，依次摘下面具。 結尾是LOGO和"SKYLE"的強烈呼喊。

SKYLE成員 ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG以專業的眼神演技征服了視線。經紀公司方面表示：「成員們將通過《給我天使之翼》展現四人四色的唱功和帥氣的表演。」

SKYLE自從首度公開出道計劃後，世界各地已陸續擁有多個地區的粉絲後援會，包括法國，義大利，俄羅斯，日本，巴西，泰國，秘魯，智利，阿拉伯，土耳其，印度，墨西哥，孟加拉，哥斯大黎加等，未正式出道已擁有多個後援會，此情況令四位成員更加鼓舞和積極地準備出道的宣傳。

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