亞洲合作女團SKYLE中國成員Ginny起底　原來是體操達人曾奪獎

中韓合作女團SKYLE(ERIN、CHAEHYON、GINNY、UJEONG)於韓國時間8月4日中午12點發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》的MV之後，近日起開始公佈各成員的詳細資料與個人特技。

新組合SKYLE。

Ginny作為首個釋出的成員，同時也是隊內唯一的中國成員，向大家展示了自己藝術體操的個人特技。據悉，Ginny在5、6歲開始學習藝術體操，於六歲之時已開始獲獎，並且得獎無數，例如在2006年 全國幼兒基本體操表演賽 一等獎。

Ginny作為首個釋出的成員，同時也是隊內唯一的中國成員。

在2008年獲得廣東省「李寧杯」體操邀請賽 第二名，2009年獲得廣州市第五屆學校藝術節舞蹈專項比賽第一名，2015年獲得全國啦啦操聯賽廣州站集體自選花球第一名，以及2016年的中國啦啦操大獎賽兩岸三地大獎賽中獲得集體自選花球第二名等眾多藝術體操獎項等等

深厚的藝術體操功底也讓她在舞蹈練習中有了堅實的基礎，令人驚艷的柔軟度和靈活程度也延續了女團的中國成員一貫優勢。因為自小與體操有著不解之緣，最近Ginny在忙著出道宣傳外，今屆奧運的體操比賽亦成為她的必看的項目。

Ginny原來是體操達人曾奪獎。

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