古天樂旗下女團SKYLE小韓素希Erin　跳肚皮舞勁性感超厲害

中韓合作女團SKYLE(ERIN、CHAEHYON、GINNY、UJEONG)於韓國時間8月4日中午12點發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》的MV之後，近日起開始公佈各成員的詳細資料與個人特技。

成員Ginny原來是體操達人曾奪獎。

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有小韓素希之稱的ERIN作為緊接Ginny釋出的第二位成員，在TMI視頻中向大家展示了自己肚皮舞的個人特技。據悉，ERIN曾獲第23屆韓國全國青少年舞蹈競演大會優秀獎，在2009年第一屆韓國全國肚皮舞競演大會獎勵賞，之後兩年內連續獲得韓國全國肚皮舞競演大會最優秀獎。

ERIN有小韓素希之稱。

作為外貌出眾的門面及舞蹈擔當，肚皮舞的學習經歷讓她在學習舞蹈上更加游刃有餘，完美消化新歌的girl crush風格，舉手投足間盡顯女性魅力，不禁期待在接下來打歌舞台中有亮眼的表現！

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