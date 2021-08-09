七公主｜題材有劍擊搶先出街　成套劇最靈魂的人物唔係一班女主角

東京奧運2020完結，TVB亦回歸正常，劇集按照過往的時間播放，除了已播出5集的《智能愛人》放在2130，《愛．回家之開心速遞》也回歸在2000，而2030則播放新劇《七公主》。上年9月完成拍攝和製作的《七公主》，相隔一年不到的時間便可見街，取替本身會播的《我家無難事》，因為劇中有劍擊運動的劇情，食正港隊在奧運的好成績，因此提早播放。

劇集有劍擊元素。（劇照）

香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年之後，首名香港運動員奪得奧運金牌。（資料圖片）

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除了劍擊元素夠吸引外，《七公主》這部劇集用了TVB六位已經可以獨當一面做女一的藝人，分別是黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅和劉佩玥，可以說是用重資源去拍這部劇集。大律師顧靈珊（黃翠如飾）事業有成，但感情一塌糊塗，與任職司機的親妹青桐（高海寧飾）關係疏離；共享空間經理語嫣（林夏薇飾）飽受喪夫之痛，陷於人生低谷，三人機緣巧合下為了一筆遺產，接受了不同任務，過程中遇上因擁有雙面性格，差點闖下彌天大禍的雙兒（江嘉敏飾）；憤世嫉俗，充滿負能量的君月（陳瀅飾）；入世未深，鍾情劍擊的方楚瑜（鄺潔楹飾）；她們最終的任務，就是要尋回第七個公主，同時也要尋回自身的價值，彌補親情的遺憾。

《七公主》當然是圍繞女藝人，男演員戲份並不多。（劇照）

雖然劇中女主角多，不過講到《七公主》的靈魂人物，一定是監製陳維冠。用女人做題材的劇集，他並不是第一次，《女人俱樂部》和《四個女仔三個BAR》都叫好叫座，上年大獲好評的《殺手》也是他的作品。他是一位開明的監製，曾說過：「佢哋（網民）嘅批評對製作人係一種鼓勵，因為你要做好啲，人哋唔睇你，因為你做得唔好。」所以他的劇集是近年的質素保證。

陳維冠雖然在TVB工作多年,但沒有同時代脫節，會留意網民的批評，但亦忠於創作者的身份，他說:「我唔會因為佢哋想睇咩而拍喎，我哋做創作嘅就係要話俾觀眾聽要睇乜,唔係俾佢哋帶住。」(梁碧玲攝)

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