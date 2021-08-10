SKYLE上韓國節目THE SHOW打歌舞台　小韓素希Erin勁興奮不停自拍

中韓合作女團SKYLE（ERIN、CHAEHYON、GINNY、UJEONG）於韓國時間8月4日中午12點發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》的MV之後，今日首次登上韓國知名打歌節目THE SHOW帶來精彩的現場舞台表演，再次證實了SKYLE各成員扎實的基本唱功和舞蹈底子，Erin、Ginny各人在現場開心到不停自拍超過百張相，大家也很期待在接下來的打歌舞團台上更加精彩的表現！

今日首次登上韓國知名打歌節目THE SHOW帶來精彩的現場舞台表演

隨著本週正式登陸韓電視台打歌節目，同時小團綜SKYLE CROWNARY也公開其餘兩名成員的詳細資料與個人特技。

+ 3

CHAEHYON作為SKYLE的隊長，在音樂製作方面有著三年之久的經驗，在練習之餘也經常會幫成員們企劃歌曲錄制。更讓人意想不到的是，小小年紀的她已經做了7年的練習生。面對此次來之不易的出道機會，她表示「還沒有實感」、「既緊張又開心」。

UJEONG作為隊裡的忙內，言談舉止卻散髮著可靠又成熟的氣質。雖然沒有專業學習過，但是卻很擅長觀察人物特徵，畫出可愛的想象畫，對姐姐們也充滿了滿滿的感激和謝意，讓人羨慕SKYLE這樣團結兼和睦。

左至右：Chaehyeon, UJEONG, Erin , Ginny

同場加映：最新TVB小生排行榜 傳陳山聰轉邵氏陳展鵬傾續約有影響？